விராட் கோலி அறிவுரையின்படியே அவரை வீழ்த்திய பிரின்ஸ் யாதவ்!

பந்துவீச்சில் அசத்திய பிரின்ஸ் யாதவ் அளித்த பேட்டி குறித்து...

விராட் கோலியின் விக்கெட்டை வீழ்த்திய பிரின்ஸ் யாதவ். - படம்: ஏபி

விராட் கோலியை ஆட்டமிழக்க செய்த லக்னௌ வீரர் பிரின்ஸ் யாதவ் போட்டிக்குப் பிறகு பேசியதில், ”விராட்டின் அறிவுரைதான் அவரை வீழ்த்த உதவியது” எனக் கூறினார்.

நேற்றிரவு ஆர்சிபிக்கு எதிராக முதலில் பேட்டிங் செய்த லக்னௌ அணி 19 ஓவர்களில் (மழை காரணமாக குறைப்பு) 209/3 ரன்கள் எடுத்தது. அடுத்து விளையாடிய ஆர்சிபி 19 ஓவர்களில் 203/6 ரன்கள் எடுத்து தோல்வியுற்றது.

இந்தப் போட்டியில் லக்னௌ வீரர் பிரின்ஸ் யாதவ் வீசிய 1.2ஆவது ஓவரில் விராட் கோலி போல்ட் ஆனார். இது மிகப்பெரிய திருப்புமுனையாக அமைந்தது.

இந்தப் போட்டியில் மொத்தமாக 4 ஓவர்களில் 33 ரன்கள் கொடுத்து 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். போட்டிக்குப் பிறகு அவர் பேசியிருப்பதாவது:

முதல் பந்தில் நான் சரியான ஃபீல்டிங்கை அமைக்கவில்லை. ஆனால், என்னுடைய கவனத்தை இழக்கக்கூடாது என நினைத்தேன். கடைசி போட்டிக்குப் பிறகு நான் விராட் கோலியிடம் பேசினேன். லெந்தில் பந்து திரும்பும்வரை அந்த லெந்தை விடக்கூடாது என விராட் கூறினார். நான் அதைத்தான் செய்து விக்கெட் எடுத்தேன் என்றார். இது சமூக வலைதளத்தில் கவனம் பெற்று வருகிறது.

Prince Yadav dismisses him, acting on Virat Kohli's advice!

ஜேமிசனுக்கு அபராதம், விராட் கோலிக்கு இல்லை..! பாரபட்சமாக நடந்துகொள்ளும் பிசிசிஐ?

ஐபிஎல் வரலாற்றில் மாபெரும் சாதனை; விராட் கோலிக்கு க்ருணால் பாண்டியா புகழாரம்!

ஐபிஎல் வரலாற்றில் முதல் வீரர்; மிகப் பெரிய சாதனையை நோக்கி விராட் கோலி!

ஆரஞ்ச் கேப் வென்ற விராட் கோலி..! புள்ளிப் பட்டியலில் 2ஆம் இடத்துக்கு முன்னேறிய ஆர்சிபி!

விஜய் முதல்வராக முடியுமா ? | TVK Vijay | TN CM | MK Stalin | Edapadi Palaniswamy
என்ன சொல்லி மிரட்டினாலும்... PM SHRI குறித்து அன்பில் மகேஸ் அட்வைஸ்
"நாளை முடிவு செய்யப்பட்டும்!": தவெகவுக்கு ஆதரவளிப்பது குறித்து திருமா | VCK | TVK
Podcast | தவெக ஆட்சியமைப்பதில் சிக்கல்: பின்னணி என்ன? | News and Views | Epi - 32 |
