விராட் கோலி அறிவுரையின்படியே அவரை வீழ்த்திய பிரின்ஸ் யாதவ்!

விராட் கோலியை ஆட்டமிழக்க செய்த லக்னௌ வீரர் பிரின்ஸ் யாதவ் போட்டிக்குப் பிறகு பேசியதில், ”விராட்டின் அறிவுரைதான் அவரை வீழ்த்த உதவியது” எனக் கூறினார்.
நேற்றிரவு ஆர்சிபிக்கு எதிராக முதலில் பேட்டிங் செய்த லக்னௌ அணி 19 ஓவர்களில் (மழை காரணமாக குறைப்பு) 209/3 ரன்கள் எடுத்தது. அடுத்து விளையாடிய ஆர்சிபி 19 ஓவர்களில் 203/6 ரன்கள் எடுத்து தோல்வியுற்றது.
இந்தப் போட்டியில் லக்னௌ வீரர் பிரின்ஸ் யாதவ் வீசிய 1.2ஆவது ஓவரில் விராட் கோலி போல்ட் ஆனார். இது மிகப்பெரிய திருப்புமுனையாக அமைந்தது.
இந்தப் போட்டியில் மொத்தமாக 4 ஓவர்களில் 33 ரன்கள் கொடுத்து 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். போட்டிக்குப் பிறகு அவர் பேசியிருப்பதாவது:
முதல் பந்தில் நான் சரியான ஃபீல்டிங்கை அமைக்கவில்லை. ஆனால், என்னுடைய கவனத்தை இழக்கக்கூடாது என நினைத்தேன். கடைசி போட்டிக்குப் பிறகு நான் விராட் கோலியிடம் பேசினேன். லெந்தில் பந்து திரும்பும்வரை அந்த லெந்தை விடக்கூடாது என விராட் கூறினார். நான் அதைத்தான் செய்து விக்கெட் எடுத்தேன் என்றார். இது சமூக வலைதளத்தில் கவனம் பெற்று வருகிறது.
Prince Yadav dismisses him, acting on Virat Kohli's advice!
