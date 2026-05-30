Dinamani
கிரிக்கெட்

பாகிஸ்தான் பந்துவீச்சு: ஆஸி. அணியில் அறிமுகமான யு19 வீரர் ஆலிவர் பீக்!

பாகிஸ்தான் - ஆஸ்திரேலியா மோதும் ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டி குறித்து...

ஆலிவர் பீக். - படம்: கிரிக்கெட்.காம்.ஏயு

Updated On :30 மே 2026, 5:11 pm IST

பாகிஸ்தான் - ஆஸ்திரேலியா மோதும் ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டி தற்போது இந்திய நேரப்படி 5 மணிக்கு ராவல்பிண்டியில் தொடங்கியுள்ளது. டாஸ் வென்ற பாகிஸ்தான் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளது.

பாகிஸ்தானுக்குச் சுற்றுப்பயணம் செய்துள்ள ஆஸ்திரேலிய அணி மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடுகிறது.

மிட்செல் மார்ஷ் காயம் காரணமாக விலகியதால் இந்தத் தொடருக்கு ஜோஷ் இங்லீஷ் கேப்டனாகப் பொறுப்பு வகிக்கிறார்.

இந்தப் போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணியில் யு19 உலகக் கோப்பையில் அசத்திய ஆலிவர் பீக் அணியில் இணைந்துள்ளார். தொடக்க வீரர்களாக ஷார்ட், அலெக்ஸ் கேரி களமிறங்கியுள்ளார்கள்.

ஆஸ்திரேலிய அணி: மேத்யூ ஷார்ட், அலெக்ஸ் கேரி, ஜோஷ் இங்லீஸ், மார்னஸ் லபுஷேன், கேமரூன் கிரீன், மாட் ரென்ஷா, ஆலிவர் பீக், நாதன் எல்லிஸ், தன்வீர் சங்கா, பில்லி ஸ்டான்லேக், மேத்யூ குன்னமென்.

பாகிஸ்தான் அணி: சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான், மாஸ் சதாகத், பாபர் அசாம், காஜி கோரி, சல்மான் அகா, அப்துல் சமத், ஷதாப் கான், அராபத் மின்ஹாஸ், ஷாஹீன் அப்ரிடி, ஹாரிஸ் ரவுஃப், அப்ரார் அகமது.

Summary

First ODI: Oliver Peake will make his debut today for aussie pakistan choose to bowl

