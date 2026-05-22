Dinamani
நிதின் நவீனுடன் நயினார் நாகேந்திரன் சந்திப்பு! அமித் ஷாவையும் சந்திக்கிறார்!10 மாவட்டங்களில் நாளை கனமழைக்கு வாய்ப்பு எவரெஸ்ட் சிகரத்திலிருந்து இறங்கும்போது இரண்டு இந்தியர்கள் பலி! மே 25, 26ல் எஸ்பிஐ ஊழியர்கள் வேலைநிறுத்தம் அறிவிப்பு!முன்னாள் அமைச்சர் சேகர்பாபு மீது வழக்குப் பதிவு! அதிகாரத்தில் பங்கு தர மறுக்கும் சமூக நீதி, சுயநலப் புத்தி: விசிக பதில்முடத்தெங்கு! அரசியலில் என்ன பெயர்? விசிகவை சூசகமாக உரைக்கும் ஆ. ராசாஅரசு விவகாரங்களில் தலையிடக் கூடாது: தவெகவினருக்கு என். ஆனந்த் அறிவுறுத்தல்
/
கிரிக்கெட்

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்கான பாகிஸ்தான் அணி அறிவிப்பு!

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்கான பாகிஸ்தான் அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று (மே 22) அறிவித்துள்ளது.

News image

பாகிஸ்தான் அணி வீரர்கள் - படம் | AP

Updated On :22 மே 2026, 5:55 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்கான பாகிஸ்தான் அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று (மே 22) அறிவித்துள்ளது.

ஆஸ்திரேலிய அணி பாகிஸ்தானுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடுகிறது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த ஒருநாள் தொடர் வருகிற மே 30 ஆம் தேதி முதல் தொடங்குகிறது.

இந்த நிலையில், ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்கான பாகிஸ்தான் அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது.

16 பேர் கொண்ட பாகிஸ்தான் அணியை ஷாகின் ஷா அஃப்ரிடி கேப்டனாக வழிநடத்துகிறார். மூத்த வீரர் பாபர் அசாம், ஆல்ரவுண்டர் ஷதாப் கான் மற்றும் வேகப் பந்துவீச்சாளர் நசீம் ஷா மீண்டும் அணிக்குத் திரும்பியுள்ளனர்.

முகமது ரிஸ்வான், ஃபாஹிம் அஷ்ரஃப், ஃபைசல் அக்ரம், முகமது வாசிம் ஜூனியர் உள்பட வங்கதேசத்துக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரில் இடம்பெற்ற 6 பேர் ஒருநாள் தொடருக்கான பாகிஸ்தான் அணியில் இடம்பெறவில்லை. காயம் காரணமாக தொடக்க ஆட்டக்காரர்களான ஃபகர் ஸமான் மற்றும் சைம் ஆயுப் அணியில் இடம்பெற முடியவில்லை.

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்கான பாகிஸ்தான் அணி அறிவிப்பு

ஷாகின் ஷா அஃப்ரிடி (கேப்டன்), சல்மான் அலி அகா (துணைக் கேப்டன்), அப்துல் சமத், அப்ரார் அகமது, அகமது டேனியல், அராஃபாத் மின்ஹாஸ், பாபர் அசாம், ஹாரிஸ் ரௌஃப், மாக் சதாகத், காஸி கோரி, நசீம் ஷா, சோஹைல் நசீர், ஷகிப்ஸதா ஃபர்கான், ஷதாப் கான், ஷமில் ஹுசைன், சூஃபியான் முகிம்.

Summary

The Pakistan Cricket Board today announced the Pakistan squad for the ODI series against Australia.

தொடர்புடையது

ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய அணி அறிவிப்பு!

ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய அணி அறிவிப்பு!

ஐசிசி ஒருநாள் போட்டிகளுக்கான தரவரிசையில் முதலிடத்தை தக்கவைத்த இந்தியா!

ஐசிசி ஒருநாள் போட்டிகளுக்கான தரவரிசையில் முதலிடத்தை தக்கவைத்த இந்தியா!

பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடர்; முக்கிய ஆஸி. வீரர்கள் விளையாடுவதில் சிக்கல்!

பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடர்; முக்கிய ஆஸி. வீரர்கள் விளையாடுவதில் சிக்கல்!

ஒருநாள் தொடருக்காக பாகிஸ்தான் செல்லும் ஆஸ்திரேலிய அணி!

ஒருநாள் தொடருக்காக பாகிஸ்தான் செல்லும் ஆஸ்திரேலிய அணி!

விடியோக்கள்

ஆ. ராசாவுக்கு அமைச்சர் வன்னியரசு பதிலடி

ஆ. ராசாவுக்கு அமைச்சர் வன்னியரசு பதிலடி

எரிபொருள் தட்டுப்பாடு! அரசு செய்ய வேண்டிய 2 முக்கியமான விஷயம்! Kamalhaasan

எரிபொருள் தட்டுப்பாடு! அரசு செய்ய வேண்டிய 2 முக்கியமான விஷயம்! Kamalhaasan

”எங்கள் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடியார்தான்!” S.P. Velumani பேட்டி

”எங்கள் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடியார்தான்!” S.P. Velumani பேட்டி

அமைச்சரவையில் விசிக! திருமாவளவன் அறிவிப்பு! | VCK | TVK

அமைச்சரவையில் விசிக! திருமாவளவன் அறிவிப்பு! | VCK | TVK