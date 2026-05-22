ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்கான பாகிஸ்தான் அணி அறிவிப்பு!

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்கான பாகிஸ்தான் அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று (மே 22) அறிவித்துள்ளது.
ஆஸ்திரேலிய அணி பாகிஸ்தானுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடுகிறது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த ஒருநாள் தொடர் வருகிற மே 30 ஆம் தேதி முதல் தொடங்குகிறது.
16 பேர் கொண்ட பாகிஸ்தான் அணியை ஷாகின் ஷா அஃப்ரிடி கேப்டனாக வழிநடத்துகிறார். மூத்த வீரர் பாபர் அசாம், ஆல்ரவுண்டர் ஷதாப் கான் மற்றும் வேகப் பந்துவீச்சாளர் நசீம் ஷா மீண்டும் அணிக்குத் திரும்பியுள்ளனர்.
முகமது ரிஸ்வான், ஃபாஹிம் அஷ்ரஃப், ஃபைசல் அக்ரம், முகமது வாசிம் ஜூனியர் உள்பட வங்கதேசத்துக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரில் இடம்பெற்ற 6 பேர் ஒருநாள் தொடருக்கான பாகிஸ்தான் அணியில் இடம்பெறவில்லை. காயம் காரணமாக தொடக்க ஆட்டக்காரர்களான ஃபகர் ஸமான் மற்றும் சைம் ஆயுப் அணியில் இடம்பெற முடியவில்லை.
ஷாகின் ஷா அஃப்ரிடி (கேப்டன்), சல்மான் அலி அகா (துணைக் கேப்டன்), அப்துல் சமத், அப்ரார் அகமது, அகமது டேனியல், அராஃபாத் மின்ஹாஸ், பாபர் அசாம், ஹாரிஸ் ரௌஃப், மாக் சதாகத், காஸி கோரி, நசீம் ஷா, சோஹைல் நசீர், ஷகிப்ஸதா ஃபர்கான், ஷதாப் கான், ஷமில் ஹுசைன், சூஃபியான் முகிம்.