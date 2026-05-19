ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய அணி அறிவிப்பு!

ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டி மற்றும் ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய அணியை பிசிசிஐ இன்று (மே 19) அறிவித்துள்ளது.
ஆப்கானிஸ்தான் அணி இந்தியாவுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு ஒரு டெஸ்ட் மற்றும் 3 ஒருநாள் போட்டிகள் கொண்ட தொடர்களில் விளையாடவுள்ளது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான டெஸ்ட் போட்டி முதலில் நடைபெறுகிறது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான டெஸ்ட் போட்டி வருகிற ஜூன் 6 ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. அதன் பின், ஒருநாள் தொடர் நடைபெறுகிறது.
ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டிக்கான இந்திய அணியின் துணைக் கேப்டனாக கே.எல்.ராகுல் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். டெஸ்ட் போட்டிகளுக்கான துணைக் கேப்டன் பொறுப்பிலிருந்து ரிஷப் பந்த் நீக்கப்பட்டுள்ளார். மேலும், ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய அணியில் ரிஷப் பந்த்தின் பெயர் இடம்பெறவில்லை.
டெஸ்ட் மற்றும் ஒருநாள் போட்டிகள் என இரண்டிலுமே ஜஸ்பிரித் பும்ரா இடம்பெறவில்லை. வேலைப்பளு காரணமாக அவருக்கு ஓய்வு அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ரவீந்திர ஜடேஜாவும் அணியில் இடம்பெறவில்லை.
ஐபிஎல் தொடரில் சிறப்பாக செயல்பட்டு வரும் வீரர்களான மானவ் சுதர், குர்னூர் பிரார் முதல் முறையாக டெஸ்ட் போட்டிக்கான இந்திய அணியில் இடம்பெற்றுள்ளனர். ஒருநாள் போட்டிகளுக்கான இந்திய அணியில் லக்னௌ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் வேகப் பந்துவீச்சாளர் பிரின்ஸ் யாதவ் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டிக்கான இந்திய அணி விவரம்
ஷுப்மன் கில் (கேப்டன்), யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், கே.எல்.ராகுல், சாய் சுதர்சன், ரிஷப் பந்த், தேவ்தத் படிக்கல், நிதீஷ் குமார் ரெட்டி, வாஷிங்டன் சுந்தர், குல்தீப் யாதவ், முகமது சிராஜ், பிரசித் கிருஷ்ணா, மானவ் சுதர், குர்னூர் பிரார், ஹர்ஷ் துபே, துருவ் ஜுரெல்.
ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய அணி விவரம்
ஷுப்மன் கில் (கேப்டன்), ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி, ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் (துணைக் கேப்டன்), கே.எல்.ராகுல், இஷான் கிஷன், ஹார்திக் பாண்டியா, நிதீஷ் குமார் ரெட்டி, வாஷிங்டன் சுந்தர், குல்தீப் யாதவ், அர்ஷ்தீப் சிங், பிரசித் கிருஷ்ணா, பிரின்ஸ் யாதவ், குர்னூர் பிரார், ஹர்ஷ் துபே.
Summary
The BCCI has announced the Indian squad for the Test match and ODI series against Afghanistan today.
