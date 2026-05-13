நியூசி.க்கு எதிரான டெஸ்ட்: 3 அறிமுக வீரர்களுடன் அறிவிக்கப்பட்ட இங்கிலாந்து அணி!

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட்டுக்கான இங்கிலாந்து வீரர்கள் குறித்து...

இங்கிலாந்து கேப்டன் பென் ஸ்டோக்ஸ். - படம்: ஐசிசி

Updated On :30 நிமிடங்கள் முன்பு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட்டுக்கான பென் ஸ்டோக்ஸ் தலைமையிலான 15 பேர் கொண்ட இங்கிலாந்து வீரர்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்த அணியில் மூன்று அறிமுக வீரர்கள் இருப்பது ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நியூசிலாந்து அணி இங்கிலாந்துக்குச் சுற்றுப் பயணம் செய்து 3 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடவிருக்கிறது. முதல் டெஸ்ட் போட்டி லார்ட்ஸ் திடலில் தொடங்கவிருக்கிறது.

உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் 2025- 2027 சீசனுக்கான டெஸ்ட்டில் இங்கிலாந்து அணி நியூசிலாந்துடன் மோதுகிறது. முதல் டெஸ்ட் போட்டி லார்ட்ஸ் திடலில் ஜூன் 4ஆம் தேதி தொடங்குகிறது.

இந்தப் போட்டியில் டாப் ஆர்டர் பேட்டர் எமிலியோ கே, வேகப் பந்துவீச்சாளர் சோனி பேக்கர், விக்கெட் கீப்பர் பேட்டர் ஜேம்ஸ் ரீவ் அறிமுகமாகுகிறார்கள். இவர்கள் உள்ளூர் கிரிக்கெட்டில் சிறப்பாக விளையாடியதால் 15 பேர் கொண்ட அணியில் தேர்வாகியுள்ளார்கள்.

முதல் டெஸ்ட்டுக்கான இங்கிலாந்து அணி: பென் ஸ்டோக்ஸ் (கேப்டன்), ரெஹ்மான் அகமது, கஸ் அட்கின்சன், சோனி பேக்கர், சொயிஃப் பஷீர், ஜேக்கப் பெத்தல், ஹாரி புரூக், பென் டக்கெட், மேத்திவ் ஃபிஷர், எமிலியோ கே, ஜேம்ஸ் ரீவ், ஆலி ராபின்சன், ஜோ ரூட், ஜேமி ஸ்மித், ஜோஷ் டங்.

தற்போதைக்கு இங்கிலாந்து அணி உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் புள்ளிப் பட்டியலில் 8ஆவது இடத்தில் இருக்கிறது. அதனால், இந்தத் தொடர் மிகவும் முக்கியமானதாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

இங்கிலாந்து ஆடவர் தேசிய அணிக்கான தேர்வுக்குழுத் தலைவராக ஆஸ்திரேலியாவின் மார்கஸ் நார்த் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

Summary

England name uncapped trio for first New Zealand Test

முதல் டெஸ்ட்: பாகிஸ்தானை 104 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி வங்கதேசம் அபார வெற்றி!

பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட்: வங்கதேசம் 179 ரன்கள் முன்னிலை!

நஜ்முல் சதம்: 413 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்த வங்கதேசம்!

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான டி20 தொடரை வெற்றியுடன் தொடங்கிய வங்கதேசம்!

Podcast | பெரும்பான்மையை நிரூபித்த தவெக: தவறிய அதிமுக! | News and Views | Epi - 34
திமுக ஆதரவுடன் முதல்வராக முயன்ற EPS! சி.வி. சண்முகம் பரபரப்புக் குற்றச்சாட்டு! | ADMK
"துரோகம்! அமைச்சரவை ஆசை!" EPS விமர்சனம்! | EPS | ADMK
குதிரை பேரமா? பிரேமலதாவின் கேள்விக்கு பேரவையில் விஜய் பதில்! | TVK | DMDK
