Dinamani
இபிஎஸ் தலைமையிலானதே உண்மையான அதிமுக: திருமாவளவன் எடப்பாடி பழனிசாமியை விஜய் சந்திக்க வேண்டும்: திருமாவளவன் தமிழ்நாடு அரசின் தலைமை வழக்குரைஞர் பி.எஸ்.ராமன் ராஜிநாமா!தமிழகத்தில் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் மாற்றம்!சி.வி. சண்முகம் அணி எம்எல்ஏக்களுடன் முதல்வர் விஜய் சந்திப்பு!ஒரு தலித் முதல்வராகும் அளவுக்கு தமிழ்ச் சமூகம் இன்னும் தயாராகவில்லை! திருமாவளவன்ஐயூஎம்எல் தலைவரைச் சந்தித்து வாழ்த்து பெற்ற முதல்வர் விஜய்!
/
கிரிக்கெட்

முதல் டெஸ்ட்: பாகிஸ்தானை 104 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி வங்கதேசம் அபார வெற்றி!

பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் 104 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வங்கதேசம் அபார வெற்றி பெற்றது.

News image

வங்கதேச அணி வீரர்கள் - படம் | வங்கதேச கிரிக்கெட் வாரியம் (எக்ஸ்)

Updated On :6 நிமிடங்கள் முன்பு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் 104 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வங்கதேசம் அபார வெற்றி பெற்றது.

வங்கதேசம் - பாகிஸ்தான் இடையேயான முதல் டெஸ்ட் போட்டி டாக்காவில் நடைபெற்றது. இந்தப் போட்டியில் பாகிஸ்தானை 104 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி வங்கதேசம் அபார வெற்றி பெற்றது.

வங்கதேசம் முதல் இன்னிங்ஸில் 413 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது. இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் 9 விக்கெட்டுகளை இழந்து 240 ரன்கள் எடுத்திருந்தபோது டிக்ளேர் செய்தது. பாகிஸ்தானுக்கு வங்கதேசம் 268 ரன்களை இலக்காக நிர்ணயித்தது.

268 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்கை நோக்கி இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் விளையாடிய பாகிஸ்தான் அணி, 163 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது. இதன் மூலம், 104 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் பாகிஸ்தான் தோல்வியடைந்தது.

அந்த அணியில் இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் அப்துல்லா ஃபஸல் 113 பந்துகளில் 66 ரன்கள் எடுத்தார். அவரைத் தொடர்ந்து, சல்மான் அகா 26 ரன்களும், அஸான் அவைஸ், சௌத் ஷகீல் மற்றும் முகமத் ரிஸ்வான் தலா 15 ரன்கள் எடுத்தனர்.

வங்கதேசம் தரப்பில் அபார பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய நஹித் ராணா 5 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றி அசத்தினார். டஸ்கின் அகமது மற்றும் தைஜுல் இஸ்லாம் தலா இரண்டு விக்கெட்டுகளையும், மெஹிதி ஹாசன் மிராஸ் ஒரு விக்கெட்டினையும் கைப்பற்றினர்.

இந்த வெற்றியின் மூலம் இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் வங்கதேசம் 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது.

Summary

Bangladesh achieved a magnificent victory over Pakistan by a margin of 104 runs in the first Test match.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் 5000 ரன்களைக் கடந்த மூன்றாவது வங்கதேச வீரர்!

டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் 5000 ரன்களைக் கடந்த மூன்றாவது வங்கதேச வீரர்!

பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட்: வங்கதேசம் 179 ரன்கள் முன்னிலை!

பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட்: வங்கதேசம் 179 ரன்கள் முன்னிலை!

நஜ்முல் சதம்: 413 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்த வங்கதேசம்!

நஜ்முல் சதம்: 413 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்த வங்கதேசம்!

கடைசி டி20: வங்கதேசத்தை வீழ்த்தி தொடரை சமன் செய்த நியூசிலாந்து!

கடைசி டி20: வங்கதேசத்தை வீழ்த்தி தொடரை சமன் செய்த நியூசிலாந்து!

விடியோக்கள்

'நீட் ' தேர்வில் மட்டும் லீக்காவது எப்படி ?| NEET 2026 cancelled | Educationist Soma sundaram | NTA
வீடியோக்கள்

'நீட் ' தேர்வில் மட்டும் லீக்காவது எப்படி ?| NEET 2026 cancelled | Educationist Soma sundaram | NTA

தினமணி செய்திச் சேவை

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
அதிமுகவுடன் கூட்டணி பேசினோமா? சிவி சண்முகத்திற்கு ஆர்.எஸ்.பாரதி பதில் | ADMK - DMK
வீடியோக்கள்

அதிமுகவுடன் கூட்டணி பேசினோமா? சிவி சண்முகத்திற்கு ஆர்.எஸ்.பாரதி பதில் | ADMK - DMK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
ஓர் உறுப்பினரைக் கொண்ட கட்சிக்கும் சமமான மதிப்பு! - பேரவையில் Vijay பேச்சு | TN Assembly
வீடியோக்கள்

ஓர் உறுப்பினரைக் கொண்ட கட்சிக்கும் சமமான மதிப்பு! - பேரவையில் Vijay பேச்சு | TN Assembly

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
அதிமுக இனி எந்தக் கூட்டணியிலும் இல்லை: C.V. Shanmugam | ADMK
வீடியோக்கள்

அதிமுக இனி எந்தக் கூட்டணியிலும் இல்லை: C.V. Shanmugam | ADMK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

5 மணி நேரங்கள் முன்பு