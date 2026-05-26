இந்தியாவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டி, ஒருநாள் தொடருக்கான ஆப்கன் அணி அறிவிப்பு!

இந்தியாவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டி மற்றும் ஒருநாள் தொடருக்கான ஆப்கானிஸ்தான் அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது.

ஆப்கானிஸ்தான் அணி வீரர்கள்

Updated On :26 மே 2026, 8:30 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இந்தியாவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டி மற்றும் ஒருநாள் தொடருக்கான ஆப்கானிஸ்தான் அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று (மே 26) அறிவித்துள்ளது.

ஆப்கானிஸ்தான் அணி இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு ஒரு டெஸ்ட் மற்றும் 3 ஒருநாள் போட்டிகள் கொண்ட தொடர்களில் விளையாடவுள்ளது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான டெஸ்ட் போட்டி வருகிற ஜூன் 6 ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. அதன் பின், ஒருநாள் தொடர் நடைபெறுகிறது.

ஆப்கானிஸ்தான் அணியில் இடதுகை பேட்டரான ஹஸ்மதுல்லா ஷகிதி கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். டெஸ்ட் மற்றும் ஒருநாள் அணிகளில் மூத்த வீரர்கள் மற்றும் இளம் வீரர்கள் இடம்பெற்று சமபலத்துடன் இருக்கிறார்கள்.

இந்தியாவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டிக்கான ஆப்கானிஸ்தான் அணி விவரம்

ஹஸ்மதுல்லா ஷகிதி (கேப்டன்), அப்துல் மாலிக், செதிக்குல்லா அடல், ரஹ்மத் ஷா, ரஹ்மனுல்லா குர்பாஸ், ரஹ்மனுல்லா ஸத்ரான், அஃப்சார் ஸஸாய், இக்ரம் அலிக்கில், அஸ்மதுல்லா ஓமர்ஸாய், ஷாராஃபுதின் அஷ்ரஃப், நங்க்யால், அகமது, பிலால் ஷமி, ஸியா ஷரிஃபி, சலீம் சஃபி.

இந்தியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்கான ஆப்கானிஸ்தான் அணி விவரம்

ஹஸ்மதுல்லா ஷகிதி (கேப்டன்), ரஹ்மனுல்லா குர்பாஸ், இப்ராஹிம் ஸத்ரான், செதிக்குல்லா அடல், டார்விஸ் ரசூலி, ரஹ்மத் ஷா, இக்ரம் அலிக்கில், முகமது நபி, அஸ்மதுல்லா ஓமர்ஸாய், ரஷித் கான், நங்க்யால், ஏஎம் காஸன்ஃபர், ஸியா உர் ரஹ்மான், ஃபரீத் மாலிக், பிலால் ஷமி.

Summary

The Afghanistan Cricket Board today announced the squad for the Test match and ODI series against India.

