70 மீட்டர் தூரத்தில் இருந்து கோல் அடித்த ரியல் மாட்ரிட் வீரர்..! புஸ்கஸ் விருது கிடைக்குமா?

ரியல் மாட்ரிட் அணியின் இளம் வீரர் அர்டா குலேர் (21 வயது) அடித்த சிறப்பு வாய்ந்த கோல் கால்பந்து உலகில் பேசுபொருளாகியுள்ளது.
எல்ஸி அணிக்கு எதிரான போட்டியில், அர்டா குலேர் கால்பந்துத் திடலின் பாதிக்கும் மேல் பகுதியில் இருந்து, அதாவது 70 மீட்டர் தூரத்தில் இருந்து பந்தை சரியாக வலைக்குள் உதைத்து அசத்தியுள்ளார்.
லா லிகா கால்பந்துத் தொடரில் ரியல் மாட்ரிட் அணியும் எல்சி அணியும் இன்று மோதின. இந்தப் போட்டியில் ரியல் மாட்ரிட் அணி 4-1 என அசத்தல் வெற்றிப் பெற்றது.
இந்தப் போட்டியில், 89ஆவது நிமிஷத்தில் அர்டா குலேர் 70 மீட்டர் தூரத்தில் இருந்து அடித்த கோல் அனைவரையும் வியக்க வைத்துள்ளது. இந்த சீசனின் மிகச் சிறந்த கோல் எனப் பலரும் பாராட்டி வருகிறார்கள்.
துருக்கி நாட்டைச் சேர்ந்த இவர் ரியல் மாட்ரிட் அணியில் 2023 முதல் விளையாடி வருகிறார். ஃமிட் ஃபீல்டராக இருக்கும் இவர் இன்று அடித்த கோல் புஸ்கஸ் விருது பெறுமென ரசிகர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகிறார்கள்.
Real Madrid player Arda Guler who scored from 70 meters away..! Will he get the Puskas Award?
