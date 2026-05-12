சாம்பியன் கோப்பையைத் தக்கவைத்த பார்சிலோனா!

ஸ்பெயினில் நடைபெறும் லா லிகா கால்பந்து போட்டியில், நடப்பு சாம்பியனான பார்சிலோனா எஃப்சி, இந்த சீசனில் வெற்றிக் கோப்பையை திங்கள்கிழமை தக்கவைத்தது. அந்த அணி 29-ஆவது முறையாக லா லிகா பட்டத்தை வென்றுள்ளது.
"எல் கிளாசிகோ' ஆட்டம் என்று வர்ணிக்கப்படும் பார்சிலோனா - ரியல் மாட்ரிட் அணிகளின் மோதல், திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற நிலையில் அதில் பார்சிலோனா 2-0 கோல் கணக்கில் வெற்றி கண்டது.
போட்டியின் இந்த 35-ஆவது சுற்று ஆட்டத்தில் கிடைத்த வெற்றியின் மூலமாக பார்சிலோனா 91 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தை உறுதி செய்தது. 77 புள்ளிகளுடன் 2-ஆவது இடத்தில் இருக்கும் ரியல் மாட்ரிட், எஞ்சியிருக்கும் 3 சுற்று ஆட்டங்களில் வென்றாலும் பட்டியலில் முன்னேற முடியாது என்று ஆனதை அடுத்து, பார்சிலோனா வசம் சாம்பியன் பட்டம் சென்றது.
முன்னதாக இந்த ஆட்டத்தில் பார்சிலோனாவுக்காக மார்கஸ் ராஷ்ஃபோர்டு (9') அருமையான ஃப்ரீ கிக் மூலமாக கோல் கணக்கைத் தொடங்க, ஃபெரான் டோரஸ் (18') அதை 2-ஆக அதிகரித்தார். 51-ஆவது நிமிஷத்தில் பார்சிலோனா வீரர் டேனி ஆல்மோ, ரியல் மாட்ரிட் வீரர் ஒருவருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட, அதைத் தொடர்ந்து இரு தரப்பு வீரர்களிடையே மோதல் போக்கு ஏற்பட்டது. ஆல்மோவுக்கு "யெல்லோ கார்டு' வழங்கப்பட்டது.
63-ஆவது நிமிஷத்தில் ரியல் மாட்ரிட்டுக்காக ஜூட் பெலிங்கம் அடித்த கோல், "ஆஃப் சைடு' என நிராகரிக்கப்பட்டது. போட்டியின் வரலாற்றில் இவ்வாறு "எல் கிளாசிகோ' ஆட்டத்தின் மூலமாக சாம்பியன் முடிவானது இது 2-ஆவது முறையாகும். இதற்கு முன் 1932-இல் இவ்வாறு ரியல் மாட்ரிட் சாம்பியனாகியது.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
தொடர்புடையது
சாம்பியன் பட்டத்துக்கு நெருக்கமாக பார்சிலோனா
பாபே, ஜூனியா் அசத்தலில் மீண்டது ரியல் மாட்ரிட்
கோப்பையைத் தக்கவைத்தது பயா்ன் மியுனிக்: 34-ஆவது முறையாக பந்தெஸ்லிகா சாம்பியன்
ரியல் மாட்ரிட் பின்னடைவு: முதலிடத்தை தக்கவைத்த பார்சிலோனா!
விடியோக்கள்
நெருங்கும் பிளே ஆஃப் சுற்று: 8 அணிகளுக்கு நடுவில்தான் போட்டி! | Chennai Super Kings |
தினமணி செய்திச் சேவை
Podcast | இண்டியா கூட்டணி எதிர்காலம்: திமுக முன் உள்ள வாய்ப்புகள் என்ன? | News and Views | Epi - 33
தினமணி செய்திச் சேவை
விமர்சனங்களைத் தாண்டி வென்று காட்டிய விஜய் TVK Vijay | CM Vijay | MK Stalin | Edapadi Palaniswami
தினமணி செய்திச் சேவை
கருப்பு டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு