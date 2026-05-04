சாம்பியன் பட்டத்துக்கு நெருக்கமாக பார்சிலோனா

பார்சிலோனா: ஸ்பெயினில் நடைபெறும் லா லிகா கால்பந்து போட்டியில் நடப்பு சாம்பியனான பார்சிலோனா, கோப்பையைத் தக்கவைக்க வைக்கும் வாய்ப்புக்கு நெருக்கமாக வந்துள்ளது.
இப்போட்டியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற 34}ஆவது சுற்று ஆட்டத்தில் பார்சிலோனா 2}1 கோல் கணக்கில் ஒசாசுனாவை வீழ்த்தியது. விறுவிறுப்பான இந்த ஆட்டத்தில் முதல் பாதியில் எந்த அணிக்குமே கோல் வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை.
2}ஆவது பாதியின் இறுதிக் கட்டம் வரை அதே நிலை நீடிக்க, 81}ஆவது நிமிஷத்தில் பார்சிலோனாவின் கோல் கணக்கை ராபர்ட் லெவண்டோவ்ஸ்கி தொடங்கினார். அடுத்து, ஃபெரான் டோரஸ் ஸ்கோர் செய்ய, பார்சிலோனா 2}0 என முன்னிலை பெற்றது.
விடாப்பிடியாக விளையாடிய ஒசாசுனா தரப்பில் ரெüல் கார்சியா 88}ஆவது நிமிஷத்தில் கோல் அடித்து, பார்சிலோனாவுக்கு சவால் அளித்தார். எனினும், எஞ்சிய நேரத்தில் மேலும் ஒசாசுனாவுக்கு கோல் வாய்ப்பு கிடைக்காமல் போக, முடிவில் பார்சிலோனா 2}1 என வெற்றி பெற்றது. புள்ளிகள் பட்டியலில் தற்போது பார்சிலோனா 88 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தில் இருக்க, ரியல் மாட்ரிட் 74 புள்ளிகளுடன் 2}ஆவது இடத்தில் இருக்கிறது.
இந்திய நேரப்படி, ஞாயிற்றுக்கிழமை நள்ளிரவு எஸ்பான்யோûஸ எதிர்கொண்ட ரியல் மாட்ரிட் அந்த ஆட்டத்தில் வென்றிருந்தால் மட்டுமே, சாம்பியன் பட்டத்துக்கான பந்தயத்தில் நிலைக்க முடியும். மாறாக, தோல்வி அல்லது டிராவை அந்த அணி பதிவு செய்திருந்தால், பார்சிலோனா சாம்பியனாகிவிடும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
