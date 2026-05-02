Dinamani
கட்டாய வெற்றிக்கான தேவையுடன் இன்று மோதும் சென்னை - மும்பைஈரான் புதிய சமரசத் திட்டம்: திருப்தியில்லை என டிரம்ப் நிராகரிப்புகொல்கத்தாவில் நாளைமுதல் 60 நாள்களுக்கு தடை உத்தரவுலண்டனில் இருந்து தாயகம் திரும்பிய 104.23 மெட்ரிக் டன் தங்கம்!தொடர் விடுமுறை: 2 நாள்களில் 2.13 லட்சம் போ் அரசுப் பேருந்துகளில் பயணம்!மேற்கு வங்கத்தின் 15 வாக்குச்சாவடிகளில் இன்று மறு வாக்குப் பதிவு
/
செய்திகள்

யூரோப்பா லீக் கால்பந்து: ஆஸ்டன் வில்லாவை வென்றது நாட்டிங்ஹாம் ஃபாரஸ்ட்!

யூரோப்பா லீக் கால்பந்து போட்டியின் அரையிறுதியில், முதல் லெக் ஆட்டத்தில் நாட்டிங்ஹாம் ஃபாரஸ்ட், பிராகா அணிகள் வெற்றி பெற்றன.

News image
Updated On :1 மே 2026, 10:02 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

யூரோப்பா லீக் கால்பந்து போட்டியின் அரையிறுதியில், முதல் லெக் ஆட்டத்தில் நாட்டிங்ஹாம் ஃபாரஸ்ட், பிராகா அணிகள் வெள்ளிக்கிழமை வெற்றி பெற்றன.

ஐரோப்பிய கண்டத்தில் கிளப்புகளுக்கு இடையிலான 2-ஆம் நிலை கால்பந்து போட்டியான யூரோப்பா லீக்கின் அரையிறுதிக் கட்டம் வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கியது. இதில், நாட்டிங்ஹாம் ஃபாரஸ்ட் - ஆஸ்டன் வில்லா மோதிய அரையிறுதியின் முதல் லெக் ஆட்டம், இங்கிலாந்தின் நாட்டிங்ஹாம் நகரில் நடைபெற்றது.

இந்த ஆட்டத்தில் 71-ஆவது நிமிஷத்தில் ஆஸ்டன் வில்லா டிஃபெண்டா் லூகாஸ் டிக்னே ‘ஹேண்ட் பால்’ செய்ததை அடுத்து, நாட்டிங்ஹாம் ஃபாரஸ்ட்டுக்கு பெனால்ட்டி கிக் வாய்ப்பு கிடைத்தது. அந்த அணியின் கிறிஸ் வுட் தவறாமல் கோல் அடித்தாா்.

கடைசி வரை ஆஸ்டன் வில்லாவுக்கு கோல் வாய்ப்பு கை கூடாமல் போக, முடிவில் நாட்டிங்ஹாம் ஃபாரஸ்ட் 1-0 கோல் கணக்கில் வென்றது. இதனிடையே, போா்ச்சுகலின் பிராகா நகரில் நடைபெற்ற மற்றொரு அரையிறுதியின் முதல் லெக் ஆட்டத்தில், பிராகா 2-1 கோல் கணக்கில் எஸ்சி ஃப்ரெய்பா்கை சாய்த்தது.

இந்த ஆட்டத்தில் பிராகா தரப்பில் டெமிா் எகே டிக்னாஸ் (8’), மேரியோ டாா்கெலெஸ் (90+2’) ஆகியோா் கோல் அடிக்க, ஃப்ரெய்பா்க் அணிக்காக வின்சென்ஸோ கிரிஃபோ (16’) ஸ்கோா் செய்தாா். அடுத்ததாக, இதே 4 அணிகள் மோதும் அரையிறுதியின் 2-ஆவது லெக் ஆட்டம், வரும் 8-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளன.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

கேரளா - நாா்த்ஈஸ்ட் ஆட்டம் ‘டிரா’

ஒடிஸா எஃப்சி-க்கு முதல் வெற்றி

காலிறுதியில் பிஎஸ்ஜி, ரியல் மாட்ரிட், ஆா்செனல்: மான்செஸ்டா் சிட்டி, செல்ஸி வெளியேறின

இந்தியன் சூப்பா் லீக் கால்பந்து: நாா்த் ஈஸ்ட்டுக்கு முதல் வெற்றி!

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

#ipl2026 | "உலகக் கோப்பை ஜெயிக்க உங்களுக்கு கிளாசென் வேண்டும்" |

தினமணி செய்திச் சேவை

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

Dinamani வார ராசிபலன்! | May 3 முதல் 9 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

Podcast | Exit Polls சொல்வது நடக்குமா? | News and Views | Epi - 30

தினமணி செய்திச் சேவை

30 ஏப்ரல் 2026
வீடியோக்கள்

Kara Movie Review | Dhanush - Vignesh Raja கூட்டணி வெல்லுமா? | Dinamani Talkies

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

30 ஏப்ரல் 2026