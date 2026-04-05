ஹன்சி ஃபிளிக் தலைமையில் பார்சிலோனா 300 கோல்கள்..! கிளப் வரலாற்றில் 2ஆம் இடம்!

தலைமைப் பயிற்சியாளர் ஹன்சி ஃபிளிக் தலைமையில் பார்சிலோனா கால்பந்து அணி குறித்து...

ஹன்சி ஃபிளிக், பார்சிலோனா அணியினர். - படங்கள்: எஃப்சி பார்சிலோனா.

Updated On :5 ஏப்ரல் 2026, 11:01 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஸ்பெயின் உள்ள கால்பந்து கிளப் அணியான பார்சிலோனா அணி அதன் தலைமைப் பயிற்சியாளர் ஹன்சி பிளிக் தலைமையில் 107 போட்டிகளில் 300 கோல்களை நிறைவு செய்துள்ளது.

ஜெர்மனைச் சேர்ந்த பயிற்சியாளர் ஹன்சி ஃபிளிக் கடந்த 2024, மே 29ஆம் தேதி பார்சிலோனோவில் இணைந்தார். இவரது ஒப்பந்தம் ஜூன் 2027 வரை இருக்கிறது.

அனைத்து போட்டிகளிலும் அசத்தும் பார்சிலோனா

கடந்த சீசனில் ஹன்சி ஃபிளிக் தலைமையில் பார்சிலோனா அணி லா லிகா, ஸ்பானிஷ் கோப்பை, ஸ்பானிஷ் சூப்பர் கோப்பைகளை வென்று அசத்தியது.

தற்போதைய சீசனில் ஸ்பானிஷ் கோப்பையை தவறவிட்ட பார்சிலோனா ஸ்பானிஷ் சூப்பர் கோப்பை வென்றுள்ளது. லா லிகாவில் முதலிடமும் சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் காலிறுதியிலும் இருக்கிறது.

ஹன்சி ப்ளிக் தலைமையில் பார்சிலோனா அணி ஒரு போட்டிக்கு சராசரியாக 2.81 அளவில் கோல் அடிக்கிறது. நள்ளிரவு நடந்த போட்டியில் மார்கஸ் ராஷ்போர்டு 300ஆவது கோலை பதிவு செய்தார். அடுத்ததாக, லெவண்டாவ்ஸ்கி 301ஆவது கோலை அடித்தார்.

முந்தைய சீசனில் பார்சிலோனா அணி 174 கோல்களை அடித்தது. கிளப் வரலாற்றிலேயே இது 3ஆவது இடத்தில் இருக்கிறது. இந்த சீசனில் 68 போட்டிகளில் 182 கோல்கள் அடித்து அசத்தியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

  • 2011–12 : 190 கோல்கள் (பெப் கார்டியாலோ தலைமையில்)

  • 2025-26 : 182* கோல்கள் (ஹன்சி பிளிக் தலைமையில்)

  • 2014–15 : 175 கோல்கள் (லூயூஸ் என்ரிக் தலைமையில்)

  • 2024–25 : 174 கோல்கள் (ஹன்சி பிளிக் தலைமையில்)

  • 2015–16 : 173 கோல்கள் (லூயூஸ் என்ரிக் தலைமையில்)

  • 2016–17 : 171 கோல்கள்  (லூயூஸ் என்ரிக் தலைமையில்)

ரியல் மாட்ரிட் பின்னடைவு: முதலிடத்தை தக்கவைத்த பார்சிலோனா!

டவுன் சின்ட்ரோம் விழிப்புணர்வு..! பார்சிலோனா ஜெர்ஸியின் எழுத்துருவில் மாற்றம்!

பற்றி எறிந்த கேம்ப் நௌ திடல்..! பார்சிலோனா அபார வெற்றியுடன் (7-2) காலிறுதிக்கு முன்னேற்றம்!

பார்சிலோனாவுடன் பயிற்சியாளர் பணியைக் கைவிடும் ஹன்சி ஃபிளிக்!

