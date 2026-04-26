Dinamani
பகுதி நேர அரசியல்வாதி ராகுல் காந்தி! நிதின் நவீன் குற்றச்சாட்டு!ரெளடி, பாலியல் குற்றவாளிகளை பாஜக தண்டிக்கும்: மேற்கு வங்கத்தில் மோடி பிரசாரம்கேரளத்தில் கடும் வெப்பம்: பல மாவட்டங்களுக்கு மஞ்சள் எச்சரிக்கை! 2027 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பில் குடிமக்கள் அனைவரும் பங்கேற்க வேண்டும்: பிரதமர் மோடிவரும் 30ஆம் தேதி 6 மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு தில்லியில் சுவிஸ் விமானத்தில் திடீர் தீ: 6 பயணிகள் காயம் நீட் தேர்வு நுழைவுச் சீட்டு நாளை வெளியீடு!மே 4-ல் ஆஸ்திரேலியா செல்கிறார் விஜய்?தேர்தல் எதிரொலி: விமான டிக்கெட்டுகள் விலை கடும் உயர்வு!டிரம்ப் விருந்தில் துப்பாக்கிச் சூடு! ஜனநாயகத்தில் வன்முறைக்கு இடமில்லை: பிரதமர் மோடிடிரம்ப் பங்கேற்ற இரவு விருந்தில் துப்பாக்கிச் சூடு: ஒருவர் கைது
/
செய்திகள்

எதிரணியின் பாராட்டைப் பெற்ற பார்சிலோனா வீரர்!

ஆட்ட நாயகன் விருது வென்ற பார்சிலோனா வீரர் குறித்து...

News image

பார்சிலோனா வீரர் பெத்ரி. - படம்: எக்ஸ் / எஃப்சி பார்சிலோனா.

Updated On :26 ஏப்ரல் 2026, 12:10 pm

கெட்டாஃபே அணிக்கு எதிரான கால்பந்துப் போட்டியில் பார்சிலோனாவின் மிட்ஃபீல்டர் பெத்ரி ஆட்ட நாயகன் விருது வென்றார். ’பார்சிலோனாவின் வைரம்’ என பெத்ரியை ரசிகர்கள் செல்லமாக அழைக்கிறார்கள்.

ஸ்பெயினில் நடைபெறும் லா லிகா கால்பந்துத் தொடரில் பார்சிலோனா அணி கெட்டாஃபே அணியை 2-0 என வீழ்த்தியது. இதன் மூலம் கோப்பை வெல்லும் போட்டியில் 11 புள்ளிகள் முன்னிலை வகித்துள்ளது.

கெட்டாஃபே அணி தனது சொந்த மண்ணில் கொலிசியம் அல்போன்சோ பெரெஸ் கால்பந்துத் திடலில் பார்சிலோனா அணியுடன் மோதியது.

இந்தப் போட்டியில் இதில் 45+1ஆவது நிமிஷத்தில் பெத்ரியின் அசிஸ்ட் மூலமாக ஃபெர்மின் லோபஸ் கோல் அடித்து அசத்தினார்.

இந்தப் போட்டியில் சிறப்பாக விளையாடிய பெத்ரி 89ஆவது நிமிஷத்தில் மாற்றுவீரருக்காக வெளியேற்றப்பட்டார். அப்போது எதிரணியினர் உள்பட அனைவரும் எழுந்து நின்று உற்சாகம் அளித்தார்கள்.

பந்தினை பாஸ் செய்வதில் துல்லியமாக செயல்பட்ட பெத்ரிக்கு ஆட்டநாயகன் விருதும் வழங்கப்பட்டது.

இந்தப் போட்டியில் டிஃபெண்டர் பா குபார்சி மிகவும் சிறப்பாக விளையாடியதால் அவருக்கு ஆட்ட நாயகன் விருது அளித்திருக்கலாம் எனவும் ரசிகர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகிறார்கள்.

Summary

A standing ovation from Getafe fans for barcelona Midfielder Pedri

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

பார்சிலோனா அசத்தல் வெற்றி: கோப்பை வெல்லும் போட்டியில் 11 புள்ளிகள் முன்னிலை!

நூர் அகமதுடன் நீண்ட நேரம் உரையாடிய தோனி..! ரகசியம் பகிர்ந்த பயிற்சியாளர்!

நினைத்தது நடந்தது..! ஆட்ட நாயகன் விருது வென்ற அறிமுக வீரர்!

இந்த சீசனின் சிறந்த பந்துவீச்சு..! ஜேமி ஓவர்டனுக்கு ஆட்ட நாயகன் விருது தராதது ஏன்?

வீடியோக்கள்

கன்னக்குழியா பாடல்!
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

25 ஏப்ரல் 2026
மண்டாடி படப்பிடிப்பு நிறைவு!
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

25 ஏப்ரல் 2026
வெற்றி உற்சாகத்தில் ஆர்சிபி கோலி | IPL 2026 | RCB | GT | RCB VS GT | Virat kohli
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

25 ஏப்ரல் 2026
வாக்கு சதவீதம் உயர்வுக்கு Vijay காரணமா?
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

24 ஏப்ரல் 2026