2ஆவது டிவிஷன் அணியிடம் காலிறுதியில் தோற்ற ஆர்செனல்..! இந்த சீசனில் 2ஆவது கோப்பை இழப்பு!

இங்கிலாந்தில் நடைபெறும் எப்ஃஏ கோப்பை காலிறுதியில் பிரீமியர் லீக்கில் முதலிடத்தில் இருக்கும் ஆர்செனல் அணி இரண்டாம் டிவிஷன் அணியான் சௌத்தாம்டன் உடன் 1-2 என தோல்வியுற்றது.
பிரீமியர் லீக்கில் இருக்கும் மற்ற அணிகளின் ரசிகர்கள் ஆர்செனல் ரசிகர்களை சமூக வலைதளத்தில் கேலி செய்வதால், அவர்கள் மிகுந்த சோகத்தில் இருக்கிறார்கள்.
எப்ஃஏ கோப்பை காலிறுதியில் சௌத்தாம்டன் அணியினர் 35, 85ஆவது நிமிஷங்களில் கோல் அடிக்க, ஆர்செனல் அணியில் ஆறுதலாக 68ஆவது நிமிஷத்தில் விக்டர் கியோகெரெஸ் கோல் அடித்தார்.
ஆர்செனல் அணியில் நட்சத்திர வீரர்கள் விளையாடாதது தோல்விக்கு காரணமாக அமைந்தது. முன்னதாக, கராபோ கோப்பையில் 2-0 என இறுதிப் போட்டியில் தோற்றிருந்தது. இதன்ம்மூலம் இந்த சீசனில் 2 கோப்பைகள் ஆர்செனல் கையை விட்டு நழுவிச் சென்றுள்ளது.
பிரீமியர் லீக்கில் முதலிடத்தில் இருக்கும் ஆர்செனல் சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் காலிறுதியில் இருக்கிறது. இந்த இரண்டிலாவது கோப்பையை வெல்லுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் கேள்வியை எழுப்பியுள்ளது
Summary
Arsenal suffer a humiliating defeat in the FA Cup and lose a key player in the title race.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
வீடியோக்கள்
நூறு சாமி டீசர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
பேட்ரியாட் டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
பள்ளிச்சட்டம்பி டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
#rcbvscsk | சிஎஸ்கே ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதா?: பெங்களூரு ரசிகர்களின் கருத்து! | CSK | RCB | #ipl2026 |
தினமணி செய்திச் சேவை