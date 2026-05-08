புதிய அரசு அமைய ஆளுநர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்! மு.க. ஸ்டாலின்
சௌதி புரோ லீக்கில் 100ஆவது கோல் அடித்த ரொனால்டோ..! முதல் கோப்பை வெல்வாரா?

சௌதி புரோ லீக்கில் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோவின் 100ஆவது கோல் குறித்து...

News image

கோல் அடித்த மகிழ்ச்சியில் ரொனால்டோ. - படம்: எக்ஸ் / கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ.

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சௌதி புரோ லீக்கில் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ தனது 100ஆவது கோல் அடித்து அசத்தியுள்ளார். மொத்தமாக 971 கோல்கள் அடித்துள்ளார்.

போர்ச்சுகலைச் சேர்ந்த ரொனால்டோ (41 வயது) 2023 முதல் சௌதி லீக்கில் அல் - நாசர் கிளப்பில் விளையாடி வருகிறார். முன்னதாக ரியல் மாட்ரிட், மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணிகளில் விளையாடியிருந்தார்.

சௌதி லீக்கில் அல் - ஷபாத் அணியுடனான போட்டியில் அல் - நாசர் அணி 4-2 என வென்றது. இதில் ரொனால்டோ 75ஆவது நிமிஷத்தில் கோல் அடித்தார். ஜாவோ பெலிக்ஸ்3, 10, 90+8ஆவது நிமிஷங்களில் கோல் அடித்து மிரட்டினார்.

இந்த வெற்றியின் மூலமாக புள்ளிப் பட்டியலில் முதலிடத்தை அல் - நாசர் அணி தக்கவைத்துள்ளது. ரொனால்டோ தனது முதல் கோப்பையை இந்த அணியில் பெற ஆயுத்தமாகி வருகிறார்.

அல்- நாசர் அணிக்காக இதுவரை மொத்தமாக 105 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள ரொனால்டோ 100 கோல்கள் அடித்துள்ளார். ரொனால்டோ விரைவில் 1000 கோல்கள் அடித்து வரலாறு படைப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Summary

Cristiano Ronaldo scores his 100th Saudi Pro League goal

