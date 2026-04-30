970 கோல்கள்: கோப்பை இல்லையென கிண்டல் செய்தவர்களுக்கு சைகையில் பதிலளித்த ரொனால்டோ!

சௌதி புரோ லீக்கில் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ தனது 970ஆவது கோலை நிறைவு செய்தார். அத்துடன் அவரது அணி முக்கியமான வெற்றியையும் பெற்றது.
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணியிலிருந்து விலகிய ரொனால்டோ சௌதீ லீக்கில் 2023 முதல் அல்-நாசர் அணிக்காக விளையாடி வருகிறார்.
சௌதி புரோ லீக்கில் அல்-நாசர் அணியும் அல்-அஹ்லி அணியும் நேற்று மோதின. இதில் 2-0 என அல்-நாசர் அணி வென்றது. இதில் ரொனால்டோ 76ஆவது நிமிஷத்தில் கார்னர் கிக்கில் கிடைத்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கோல் அடித்தார்.
இந்த வெற்றியுடன் கோப்பை வெல்லும் வாய்ப்பை அல்-நாசர் அணி அதிகரித்துள்ளது. அல் - ஹிலால் அணியை விட 8 புள்ளிகள் முன்னிலை வகித்துள்ளது.
2 ஏஃப்சி சாம்பியன்ஷிப் கோப்பை வென்றதால் அல்-அஹ்லி ரசிகர்கள் ரொனால்டோவை ’கோப்பை இல்லை’ என கிண்டல் செய்தார்கள். இதற்கு, ‘’என்னிடம் 5 சாம்பியன்ஷ் லீக் கோப்பை இருக்கிறது” என சைகையில் பதில் அளித்தார்.
Laughing Cristiano Ronaldo makes hand gesture & shouts up to Al Ahli fans targeting him with abuse after crucial Al-Nassr win and 970 goals
