970 கோல்கள்: கோப்பை இல்லையென கிண்டல் செய்தவர்களுக்கு சைகையில் பதிலளித்த ரொனால்டோ!

கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோவின் அசத்தல் வெற்றி குறித்து...

News image

அணியினர் அடித்த முதல் கோலின் போது மகிழ்ச்சியில் ரொனால்டோ. - AFP

Updated On :30 ஏப்ரல் 2026, 10:14 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சௌதி புரோ லீக்கில் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ தனது 970ஆவது கோலை நிறைவு செய்தார். அத்துடன் அவரது அணி முக்கியமான வெற்றியையும் பெற்றது.

மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணியிலிருந்து விலகிய ரொனால்டோ சௌதீ லீக்கில் 2023 முதல் அல்-நாசர் அணிக்காக விளையாடி வருகிறார்.

சௌதி புரோ லீக்கில் அல்-நாசர் அணியும் அல்-அஹ்லி அணியும் நேற்று மோதின. இதில் 2-0 என அல்-நாசர் அணி வென்றது. இதில் ரொனால்டோ 76ஆவது நிமிஷத்தில் கார்னர் கிக்கில் கிடைத்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கோல் அடித்தார்.

இந்த வெற்றியுடன் கோப்பை வெல்லும் வாய்ப்பை அல்-நாசர் அணி அதிகரித்துள்ளது. அல் - ஹிலால் அணியை விட 8 புள்ளிகள் முன்னிலை வகித்துள்ளது.

2 ஏஃப்சி சாம்பியன்ஷிப் கோப்பை வென்றதால் அல்-அஹ்லி ரசிகர்கள் ரொனால்டோவை ’கோப்பை இல்லை’ என கிண்டல் செய்தார்கள். இதற்கு, ‘’என்னிடம் 5 சாம்பியன்ஷ் லீக் கோப்பை இருக்கிறது” என சைகையில் பதில் அளித்தார்.

Summary

Laughing Cristiano Ronaldo makes hand gesture & shouts up to Al Ahli fans targeting him with abuse after crucial Al-Nassr win and 970 goals

ஐக்கிய அரபு அமீரக துணைப் பிரதமருடன் ஜெய்சங்கா் சந்திப்பு

ஐக்கிய அரபு அமீரக துணைப் பிரதமருடன் ஜெய்சங்கா் சந்திப்பு

தோ்தல்: திமுக- அதிமுக இடையேதான் போட்டி! டிஎன்டிஜே மாநிலச் செயலா் அல் அமீன்

இந்தியாவை ஒருபோதும் மறக்க மாட்டோம்: ஐக்கிய அரபு அமீரகம்

அதிவேகமாக 900 கோல்கள்..! மெஸ்ஸி உலக சாதனை!

குடிநீர் குழாய் வேண்டாம்!! ஊற்றுத்தண்ணீரை விரும்பும் கிராம மக்கள்! | Pudukottai
வீடியோக்கள்

குடிநீர் குழாய் வேண்டாம்!! ஊற்றுத்தண்ணீரை விரும்பும் கிராம மக்கள்! | Pudukottai

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
த்ரிஷ்யம் 3 டீசர்!
வீடியோக்கள்

த்ரிஷ்யம் 3 டீசர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

22 மணி நேரங்கள் முன்பு
எல்லா டீமும் ஏன் தப்பு தப்பா விளையாடுறாங்க..?
வீடியோக்கள்

எல்லா டீமும் ஏன் தப்பு தப்பா விளையாடுறாங்க..?

தினமணி செய்திச் சேவை

23 மணி நேரங்கள் முன்பு
பில்லா ரீ-ரிலீஸ் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

பில்லா ரீ-ரிலீஸ் டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

28 ஏப்ரல் 2026