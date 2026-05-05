2 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் விளையாடவிருக்கும் மான்செஸ்டர் யுனைடெட்!

மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணியின் கம்பேக் குறித்து...

கோல் அடித்த மகிழ்ச்சியில் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணியினர். - படம்: எக்ஸ் / மான்செஸ்டர் யுனைடெட்.

Updated On :5 மே 2026, 6:26 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

மான்செஸ்டர் யுனைடெட் கால்பந்து அணி 2 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் விளையாட தேர்வாகியுள்ளது. லிவர்பூல் அணிக்கு எதிரான 3-2 என்ற வெற்றியுடன் இது உறுதிசெய்யப்பட்டுள்ளது.

மைக்கேல் கேரிக் தலைமையில் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் கடந்த 14 போட்டிகளில் இரண்டு போட்டிகளில் தலா தோல்வி, சமனில் முடிவடைந்துள்ளது. மற்ற அனைத்திலும் வெற்றிபெற்று அசத்தியுள்ளது.

இங்கிலாந்தில் நடைபெறும் பிரீமியர் லீக்கில் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணி கம்பேக் அளித்து வருகிறது. 35 போட்டிகளில் 64 புள்ளிகள் பெற்று மூன்றாமிடம் வகிக்கிறது.

கடந்த 2 சீசன்களாக (2023/24, 2024/25) சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் தேர்வாகாமல் இருந்த மான்செஸ்டர் யுனைடெட் தற்போது 2026/27 சீசனில் விளையாட தேர்வாகியுள்ளது.

பிரீமியர் லீக்கில் அதிக கோப்பைகள் வென்ற மான்செஸ்டர் யுனைடெட் சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் 3 கோப்பைகள் மட்டுமே வென்றுள்ளது. இந்த அணியின் கம்பேக்கினால் ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சியில் இருக்கிறார்கள்.

அடுத்த பிரீமியர் லீக் போட்டியில் சுந்தர்லேண்டு அணியுடன் வரும் சனிக்கிழமை விளையாடவிருக்கிறது. மீதமுள்ள 2 போட்டிகளில் நொட்டிங்ஹம் பாரஸ்ட், பிரைடன் ஆகிய அணிகளுடன் மே 17, மே24ஆம் தேதி மோதுகின்றன.

Manchester United set to play in the 2026/2027 Champions League after two years

