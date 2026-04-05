ரியல் மாட்ரிட் பின்னடைவு: முதலிடத்தை தக்கவைத்த பார்சிலோனா!

லா லிகா கால்பந்து தொடரில் பார்சிலோனா அணி அதெல்டிகோ மாட்ரிட்டை வீழ்த்தி முதலிடத்தை தக்கவைத்துள்ளது. மாறாக, ரியல் மாட்ரிட் அணி தோல்வியுற்ற கோப்பைக்கான பட்டியலில் பின்னடைவச் சந்தித்திருக்கிறது.
அதெல்டிகோ மாட்ரிட்டை அதன் சொந்த மண்ணில் பார்சிலோனா அணி 2-1 என வீழ்த்தியது. 39ஆவது நிமிஷத்தில் சிமியானோ கோல் அடிக்க, ராஷ்போர்டு 42ஆவது நிமிஷத்தில் சமன்படுத்தினார்.
விறுவிறுப்பாகச் சென்ற இரண்டாம் பாதியில் லெவண்டாவ்ஸ்கி 87ஆவது நிமிஷத்தில் கோல் அடித்தார். இறுதியில், 2-1 என பார்சிலோனா வென்றது.
ரியல் மாட்ரிட் அணி 1-2 என மல்லோர்கா அணியிடம் வீழ்ந்தது. சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் அசத்தி வந்த ரியல் மாட்ரிட் அணிக்கு லா லிகா தொடரில் பின்னடைவு ஏற்பட்டுள்ளது.
பார்சிலோனா அணி 76 புள்ளிகளுடனும் ரியல் மாட்ரிட் 69 புள்ளிகளுடனும் இருக்கின்றன. கோப்பைக்கான பட்டியலில் பார்சிலோனா 7 புள்ளிகள் முன்னிலையில் இருக்கிறது.
Real Madrid Setback: Barcelona Retains Top Spot!
