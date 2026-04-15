96 வயதில் காலமான ரியல் மாட்ரிட் அணியின் லெஜண்டரி வீரர்!

ரியல் மாட்ரிட் அணியின் லெஜண்ட் ஜோஸ் எமிலியோவின் மறைவு குறித்து...

ஜோஸ் எமிலியோ சான்டாமரியா. - படம்: எக்ஸ் / ரியல் மாட்ரிட் சிஎஃப்.

Updated On :15 ஏப்ரல் 2026, 12:36 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ரியல் மாட்ரிட் அணியின் லெஜண்ட் ஜோஸ் எமிலியோ சான்டாமரியா தனது 96ஆவது வயதில் காலமானார். ரியல் மாட்ரிட் அணியின் பொற்காலமான 1950 - 60களில் விளையாடி புகழ்பெற்றவர்.

உருகுவே நாட்டைச் சேர்ந்த ஜோஸ் எமிலியோ சான்டாமரியா ரியல் மாட்ரிட் அணியில் டிஃபெண்டராக விளையாடி இருந்தார். பின்னர் ஸ்பெயினுக்கு பயிற்சியாளராக சென்றார்.

உருகுவேயில் 1929ஆம் ஆண்டு பிறந்த ஜோஸ் எமிலியோ சான்டாமரியா 1957 - 1966 வரை விளையாடி இருந்தார். தனது அபாரமான தடுப்பாற்றல் திறனுக்குப் பெயர் பெற்றவர். இவரது காலத்தில்தான் அல்ஃப்ரெடோ டி ஸ்டெஃபனோ, பிராங் புஸ்கஸ் ஆகியோர் விளையாடினார்கள்.

ஐரோப்பிய கோப்பைகளை 1958, 1959, 1960, 1966ல் வெல்ல இவர் உதவியுள்ளார். 337 போட்டிகளில் விளையாடிய இவர் 6 ஸ்பானிஷ் கோப்பைகள் வெல்லவும் உதவியுள்ளார்.

சர்வதேச போட்டிகளில் 1968, 1980 ஒலிம்பிக்ஸ், 1982 உலகக் கோப்பையிலும் இவர் ஸ்பெயின் அணிக்காகவும் தலைமையேற்று விளையாடியுள்ளார்.

Summary

Real Madrid defender Jose Emilio Santamaria, a member of its golden generation, dies at age 96.

வீடியோக்கள்

#ipl2026 | சிங்க நடைபோடும் சிஎஸ்கே: அடுத்து சன்ரைசர்ஸ்தான்! | Chennai Super Kings | Noor Ahmed |

வீடியோக்கள்

தொகுதி மறுவரையறையில் யார் சொல்வது உண்மை ? | Delimitation | MK Stalin | Annamalai | BJP | DMK

வீடியோக்கள்

தொகுதி மறுவரையறையை எதிர்த்து நாளை தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி ஏற்றும் போராட்டம்!

வீடியோக்கள்

ராத்து ராசன் பாடல்!

