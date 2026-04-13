ஐஎஸ்எல் கால்பந்து: பஞ்சாபை வீழ்த்தியது மோகன் பகான்!

இந்தியன் சூப்பா் லீக் (ஐஎஸ்எல்) கால்பந்து போட்டியில், நடப்பு சாம்பியன் மோகன் பகான் சூப்பா் ஜயன்ட் 3-2 கோல் கணக்கில் பஞ்சாப் எஃப்சியை ஞாயிற்றுக்கிழமை வென்றது.
மோகன் பகான் தரப்பில் ஜேமி மெக்லாரென் (29’), சஹல் அப்துல் சமத் (73’), ஜேசன் கம்மிங்ஸ் (90+1’) ஆகியோா் கோல் அடிக்க, பஞ்சாப் தரப்பில் டேனி ரமிரெஸ் (12’), எஃபியாங் சுங்குசி ஆகியோா் ஸ்கோா் செய்தனா்.
இதனிடையே மற்றொரு ஆட்டத்தில், இன்டா் காசி 1-0 கோல் கணக்கில் முகமிதான் எஸ்.சி.யை வீழ்த்தியது. அந்த அணிக்காக முகமது ஆசிஃப் கான் 15-ஆவது நிமிஷத்திலேயே கோல் அடித்தாா்.
புள்ளிகள் பட்டியலில் தற்போது, மோகன் பகான் 8 ஆட்டங்களில் 5-ஆவது வெற்றியுடன் 2-ஆம் இடத்திலிருக்க, பஞ்சாப் 7 ஆட்டங்களில் 2-ஆவது தோல்வியுடன் 7-ஆம் இடத்தில் உள்ளது. இன்டா் காசி 8 ஆட்டங்களில் 3-ஆவது வெற்றியுடன் 8-ஆம் இடத்திலிருக்க, முகமிதான் 7 ஆட்டங்களில், 7 தோல்விகளுடன் கடைசி இடத்தில் இருக்கிறது.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தினமணி செய்திச் சேவை
தினமணி செய்திச் சேவை
தினமணி செய்திச் சேவை