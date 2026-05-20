Dinamani
தமிழ்நாட்டிற்கு தடையின்றி உரம் வழங்கிட வேண்டும்: பிரதமருக்கு முதல்வர் விஜய் கடிதம்!நீட் வேண்டாம் என்பதே தவெக நிலைப்பாடு: அமைச்சர் அருண்ராஜ்கடும் பாதுகாப்பு நெறிமுறைகளுடன் நீட் மறுதேர்வு: தர்மேந்திர பிரதான் அறிவுறுத்தல்முதல்வர் விஜய்யுடன் மாற்றுத் திறனாளிகள் அமைப்பினர் சந்திப்பு! வைரலான விடியோவால் சர்ச்சை!மேற்கு வங்க மறுதேர்தல்: திரிணமூல் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் விலகல்!
/
செய்திகள்

நாா்த்ஈஸ்ட்டுக்கு 4-ஆவது வெற்றி

ஐஎஸ்எல் கால்பந்து போட்டியில் நாா்த்ஈஸ்ட் யுனைடெட் எஃப்சி 2-0 கோல் கணக்கில் முகமதன் எஸ்சியை செவ்வாய்க்கிழமை வீழ்த்தியது.

Updated On :20 மே 2026, 2:57 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஐஎஸ்எல் கால்பந்து போட்டியில் நாா்த்ஈஸ்ட் யுனைடெட் எஃப்சி 2-0 கோல் கணக்கில் முகமதன் எஸ்சியை செவ்வாய்க்கிழமை வீழ்த்தியது.

இந்த ஆட்டத்தில் நாா்த்ஈஸ்ட் அணிக்காக முதலில் ஜெய்ரோ சாம்பெரியோ 18-ஆவது நிமிஷத்தில் கோல் அடித்தாா். பின்னா் முதல் பாதி முடிவடைய இருந்த நிலையிலேயே (45+1’) தினேஸ் சிங் சோராய்ஷாம் ஸ்கோா் செய்ய, நாா்த்ஈஸ்ட் 2-0 என முன்னிலை கண்டது.

ஆடும் திசைகள் மாற்றப்பட்ட 2-ஆவது பாதியில் முகமதன் அணி தனது கோல் வாய்ப்புக்காகக் கடுமையாக முயற்சித்தபோதும் அதற்குப் பலன் கிடைக்கவில்லை. முடிவில் நாா்த்ஈஸ்ட் 2-0 கோல் கணக்கில் வெற்றி கண்டது.

இரு அணிகளுமே இத்துடன் 13 ஆட்டங்களில் விளையாடியிருக்க, புள்ளிகள் பட்டிலில் நாா்த்ஈஸ்ட் 4-ஆவது வெற்றியில் கிடைத்த 16 புள்ளிகளுடன் 9-ஆவது இடத்தில் இருக்கிறது. முகமதன் 7-ஆவது தோல்வியோடு 3 புள்ளிகளுடன் கடைசியாக 14-ஆவது இடத்திலேயே நீடிக்கிறது.

தொடர்புடையது

ஐஎஸ்எல் கால்பந்து போட்டி: சென்னையை வென்ற நாா்த்ஈஸ்ட்!

ஐஎஸ்எல் கால்பந்து போட்டி: சென்னையை வென்ற நாா்த்ஈஸ்ட்!

ஐஎஸ்எல் கால்பந்து: முகமதன் - டில்லி ஆட்டம் டிரா!

ஐஎஸ்எல் கால்பந்து: முகமதன் - டில்லி ஆட்டம் டிரா!

சென்னையை வென்றது ஜாம்ஷெட்பூா்

சென்னையை வென்றது ஜாம்ஷெட்பூா்

ஒடிஸாவை வீழ்த்தியது கேரளா

ஒடிஸாவை வீழ்த்தியது கேரளா

விடியோக்கள்

ஜோதிட அலுவலக சர்ச்சை: விளக்கம் கொடுத்த தவெக எம்எல்ஏ கனிமொழி

ஜோதிட அலுவலக சர்ச்சை: விளக்கம் கொடுத்த தவெக எம்எல்ஏ கனிமொழி

எடப்பாடி பழனிசாமியின் கண் அசைவில் ஆட்சி அமைந்திருக்கும்! - CV Shanmugam பரபரப்பு பேட்டி | ADMK | EPS

எடப்பாடி பழனிசாமியின் கண் அசைவில் ஆட்சி அமைந்திருக்கும்! - CV Shanmugam பரபரப்பு பேட்டி | ADMK | EPS

முதல்வர் Vijay அறையில் செல்ஃபி விடியோ! மீறப்பட்டதா விதிமுறை?

முதல்வர் Vijay அறையில் செல்ஃபி விடியோ! மீறப்பட்டதா விதிமுறை?

ருதுராஜ் தான் காரணமா?: வேதனையில் சிஎஸ்கே ரசிகர்கள்

ருதுராஜ் தான் காரணமா?: வேதனையில் சிஎஸ்கே ரசிகர்கள்