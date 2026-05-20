நாா்த்ஈஸ்ட்டுக்கு 4-ஆவது வெற்றி

ஐஎஸ்எல் கால்பந்து போட்டியில் நாா்த்ஈஸ்ட் யுனைடெட் எஃப்சி 2-0 கோல் கணக்கில் முகமதன் எஸ்சியை செவ்வாய்க்கிழமை வீழ்த்தியது.
இந்த ஆட்டத்தில் நாா்த்ஈஸ்ட் அணிக்காக முதலில் ஜெய்ரோ சாம்பெரியோ 18-ஆவது நிமிஷத்தில் கோல் அடித்தாா். பின்னா் முதல் பாதி முடிவடைய இருந்த நிலையிலேயே (45+1’) தினேஸ் சிங் சோராய்ஷாம் ஸ்கோா் செய்ய, நாா்த்ஈஸ்ட் 2-0 என முன்னிலை கண்டது.
ஆடும் திசைகள் மாற்றப்பட்ட 2-ஆவது பாதியில் முகமதன் அணி தனது கோல் வாய்ப்புக்காகக் கடுமையாக முயற்சித்தபோதும் அதற்குப் பலன் கிடைக்கவில்லை. முடிவில் நாா்த்ஈஸ்ட் 2-0 கோல் கணக்கில் வெற்றி கண்டது.
இரு அணிகளுமே இத்துடன் 13 ஆட்டங்களில் விளையாடியிருக்க, புள்ளிகள் பட்டிலில் நாா்த்ஈஸ்ட் 4-ஆவது வெற்றியில் கிடைத்த 16 புள்ளிகளுடன் 9-ஆவது இடத்தில் இருக்கிறது. முகமதன் 7-ஆவது தோல்வியோடு 3 புள்ளிகளுடன் கடைசியாக 14-ஆவது இடத்திலேயே நீடிக்கிறது.