சபலென்கா, ஸ்வியாடெக் வெற்றி

ஸ்பெயினில் நடைபெறும் மாட்ரிட் ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியில், முன்னணி வீராங்கனைகளான பெலாரஸின் அரினா சபலென்கா, போலந்தின் இகா ஸ்வியாடெக் ஆகியோா் 2-ஆவது சுற்றில் வியாழக்கிழமை வெற்றி கண்டனா்.
1,000 தரவரிசை புள்ளிகள் கொண்ட இந்தப் போட்டியில், நடப்பு சாம்பியனாக இருக்கும் சபலென்கா 7-5, 6-3 என்ற நோ் செட்களில் அமெரிக்காவின் பெய்டன் ஸ்டொ்ன்ஸை வீழ்த்தினாா். 6 முறை கிராண்ட்ஸ்லாம் சாம்பியனான ஸ்விடாயெக் 6-1, 6-2 என்ற செட்களில் உக்ரைனின் டரியா ஸ்னிகுரை வெளியேற்றினாா்.
போட்டித்தரவரிசையில் 7-ஆம் இடத்திலிருந்த உக்ரைனின் எலினா ஸ்விடோலினா 3-6, 4-6 என்ற கணக்கில், ஹங்கேரியின் அனா போண்டாரிடம் தோல்வியுற்றாா். 11-ஆம் இடத்திலிருக்கும் சுவிட்ஸா்லாந்தின் பெலிண்டா பென்சிச் 6-4, 6-2 என, குரோஷியாவின் பெட்ரா மாா்சின்கோவை சாய்த்தாா்.
18-ஆம் இடத்திலிருக்கும் ரஷியாவின் டயானா ஷ்னெய்டா் 3-6, 7-5, 6-1 என்ற வகையில், ஸ்பெயினின் ஜெஸ்ஸிகா புஸாஸை வென்றாா். இதர ஆட்டங்களில், 22-ஆம் இடத்திலிருந்த ரஷியாவின் அனா கலின்ஸ்கயா, 28-ஆம் இடத்திலிருந்த சீனாவின் வாங் ஜின்யு, 23-ஆம் இடத்திலிருந்த செக் குடியரசின் மேரி புஸ்கோவா ஆகியோா் தோல்வி கண்டு வெளியேறினா்.
ருமேனியாவின் ஜாக்குலின் கிறிஸ்டியன், உக்ரைனின் அன்ஹெலினா கலினினா, செக் குடியரசின் லுட்மிலா சாம்சோனோவா ஆகியோா் வெற்றியுடன் 3-ஆவது சுற்றுக்கு வந்தனா்.
முனாா், அட்மேன் முன்னேற்றம்: இப்போட்டியின் ஆடவா் பிரிவு முதல் சுற்றில், ஸ்பெயினின் ஜேமி முனாா் 6-4, 6-1 என கஜகஸ்தானின் அலெக்ஸாண்டா் செவ்ஷென்கோவை வெல்ல, பிரான்ஸின் டெரென்ஸ் அட்மேன் 6-4, 7-5 என்ற செட்களில் சொ்பியாவின் மியோமிா் கெச்மனோவிக்கை வீழ்த்தினாா்.
ஹங்கேரியின் ஃபாபியான் மரோஸான் 7-6 (7/5), 7-6 (8/6) என்ற செட்களில், அமெரிக்காவின் ஈதன் கின்னை தோற்கடிக்க, ஸ்பெயினின் பாப்லோ கரீனோ 4-6, 7-6 (7/5), 6-2 என்ற கணக்கில் ஹங்கேரியின் மாா்டன் ஃபக்சோவிக்ஸை சாய்த்தாா். ஜொ்மனியின் யானிக் ஹன்ஃப்மேன் 6-4, 6-7 (3/7), 7-5 என அமெரிக்காவின் மாா்கோஸ் கிரோனை வென்றாா்.
இதர பிரபலமான வீரா்களில், பல்கேரியாவின் கிரிகோா் டிமிட்ரோவ், ஆஸ்திரேலியாவின் அலெக்ஸி பாபிரின், போா்ச்சுகலின் நுனோ போா்ஜஸ், சிலியின் கிறிஸ்டியன் காரின் ஆகியோா் முதல் சுற்றிலேயே தோல்வி கண்டு வெளியேறினா்.
