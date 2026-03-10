அமெரிக்காவில் நடைபெறும் இண்டியன் வெல்ஸ் ஓபன் மாஸ்டா்ஸ் டென்னிஸ் போட்டியில், ஸ்பெயினின் காா்லோஸ் அல்கராஸ், போலந்தின் இகா ஸ்வியாடெக் உள்ளிட்டோா் காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றுக்கு செவ்வாய்க்கிழமை முன்னேறினா்.
ஆடவா் ஒற்றையா் 3-ஆவது சுற்றில், உலகின் நம்பா் 1 வீரரான அல்கராஸ் 6-7 (6/8), 6-3, 6-2 என்ற செட்களில் பிரான்ஸின் ஆா்தா் ரிண்டா்னெச்சை வீழ்த்தினாா். போட்டித்தரவரிசையில் 7-ஆம் இடத்திலிருந்த அமெரிக்காவின் டெய்லா் ஃப்ரிட்ஸ் 4-6, 6-7 (6/8) என்ற கணக்கில் சக அமெரிக்கரான அலெக்ஸ் மிஷெல்செனிடம் தோல்வியுற்றாா்.
11-ஆம் இடத்திலிருக்கும் ரஷியாவின் டேனியல் மெத்வதெவ் 6-4, 6-0 என மிக எளிதாக, ஆா்ஜென்டீனாவின் செபாஸ்டியன் பேஸை தோற்கடித்தாா். இதர ஆட்டங்களில், நாா்வேயின் கேஸ்பா் ரூட், பிரிட்டனின் ஜேக் டிரேப்பா் ஆகியோா் வெற்றி பெற, 10-ஆம் இடத்திலிருந்த கஜகஸ்தானின் அலெக்ஸாண்டா் பப்லிக் தோல்வி கண்டாா்.
ஸ்வியாடெக், ரைபகினா வெற்றி: இப்போட்டியின் மகளிா் ஒற்றையா் பிரிவில், உலகின் 2-ஆம் நிலையில் இருக்கும் போலந்தின் இகா ஸ்வியாடெக் 6-3, 6-2 என, கிரீஸின் மரியா சக்காரியை சாய்த்தாா்.
3-ஆம் இடத்திலிருக்கும் கஜகஸ்தானின் எலனா ரைபகினா 6-4, 6-4 என்ற செட்களில், உக்ரைனின் மாா்தா கொஸ்டியுக்கை வெளியேற்ற, உக்ரைனின் எலினா ஸ்விடோலினா 6-4, 6-2 என்ற வகையில், அமெரிக்காவின் ஆஷ்லின் குரூகரை வென்றாா்.
8-ஆம் இடத்திலிருந்த நடப்பு சாம்பியனான ரஷியாவின் மிரா ஆண்ட்ரீவா 6-4, 6-7 (5/7), 3-6 என்ற கணக்கில், செக் குடியரசின் கேத்தரினா சினியகோவாவிடம் தோல்வியுற்றாா். இதர ஆட்டங்களில், சுவிட்ஸா்லாந்தின் பெலிண்டா பென்சிச், பிரிட்டனின் சோனே காா்டெல் ஆகியோரும் வென்று, காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றுக்கு முன்னேறினா்.
டிரெண்டிங்
இறுதியில் மோதும் மெத்வதெவ் - கிரீக்ஸ்பூா்
அசத்தல் அல்கராஸ் சாம்பியன்!
இறுதிச்சுற்றில் மோதும் அல்கராஸ் - ஃபில்ஸ்!
அடுத்த தலைமுறை நாயகன், அல்கராஸ்!
வீடியோக்கள்
இளம் வயதில் அரசியலுக்கு வந்தது ஏன்?: மனம் திறந்த மைதிலி தாக்குர் | Maithili Thakur |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
சென்னை வந்தடைந்த அஜித்குமார்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
துரு துரு பாடல்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
நம் வீட்டு கிச்சன் கதவுகளைத் தட்டத் தொடங்கிய ஈரான் போர்! | Explainer | LPG Crisis | Dinamani
தினமணி வீடியோ செய்தி...