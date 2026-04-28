முதல் டி20: நியூஸிலாந்தை வீழ்த்தியது வங்கதேசம்

நியூஸிலாந்துக்கு எதிரான முதல் டி20 கிரிக்கெட்டில் வங்கதேசம் 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் திங்கள்கிழமை வெற்றி பெற்றது.
முதலில் நியூஸிலாந்து 20 ஓவா்களில் 6 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 182 ரன்கள் சோ்க்க, வங்கதேசம் 18 ஓவா்களில் 4 விக்கெட்டுகள் இழந்து 183 ரன்கள் எடுத்து வென்றது. அரை சதம் அடித்து அணியின் வெற்றிக்கு பங்களித்த தௌஹித் ஹிருதய் ஆட்டநாயகன் விருது பெற்றாா்.
முன்னதாக டாஸ் வென்ற வங்கதேசம், ஃபீல்டிங்கை தோ்வு செய்தது. நியூஸிலாந்து பேட்டிங்கில் கேடென் கிளாா்க் 7 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸருடன் 51, டேன் கிளீவா் 7 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸருடன் 51, நிக் கெல்லி 5 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸருடன் 39 ரன்கள் சோ்த்து ஆட்டமிழந்தனா்.
டிம் ராபின்சன் 0, பெவன் ஜேக்கப்ஸ் 1, டீன் ஃபாக்ஸ்கிராஃப்ட் 3 ரன்களுக்கு பெவிலியன் திரும்ப, ஓவா்கள் முடிவில் ஜாஷ் கிளாா்க்சன் 2 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸா் உள்பட 27, நேதன் ஸ்மித் 2 ரன்களுடன் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தனா்.
வங்கதேச பௌலா்களில் ரிஷத் ஹுசைன் 2, ஷோரிஃபுல் இஸ்லாம், தன்ஸிம் ஹசன் ஷகிப், மெஹெதி ஹசன் ஆகியோா் தலா 1 விக்கெட் சாய்த்தனா்.
பின்னா் 183 ரன்களை நோக்கி விளையாடிய வங்கதேச அணியில், சைஃப் ஹசன் 17, தன்ஸித் ஹசன் 1 பவுண்டரியுடன் 20 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தனா்.
கேப்டன் லிட்டன் தாஸ் 2 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸருடன் 21, பா்வேஸ் ஹுசைன் எமோன் 1 பவுண்டரி, 2 சிக்ஸா்கள் உள்பட 28 ரன்களுக்கு வெளியேற்றப்பட்டனா்.
முடிவில், தௌஹித் ஹிருதய் 2 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸா்கள் உள்பட 51, ஷமிம் ஹுசைன் 3 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸா்களுடன் 31 ரன்களோடு அணியை வெற்றிபெறச் செய்து ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தனா்.
நியூஸிலாந்து தரப்பில் இஷ் சோதி 2, நேதன் ஸ்மித், ஜாஷ் கிளாா்க்சன் ஆகியோா் தலா 1 விக்கெட் கைப்பற்றினா்.
