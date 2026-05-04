சுதா்சன், சுந்தா் அசத்தலில் வென்றது குஜராத்

ஐபிஎல் போட்டியின் 46-ஆவது ஆட்டத்தில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் பஞ்சாப் கிங்ஸை ஞாயிற்றுக்கிழமை வென்றது.
முதலில் பஞ்சாப் 20 ஓவா்களில் 9 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 163 ரன்கள் சோ்க்க, குஜராத் 19.5 ஓவா்களில் 6 விக்கெட்டுகள் இழந்து 167 ரன்கள் எடுத்து வெற்றி பெற்றது.
இந்த ஆடட்த்தில் டாஸ் வென்ற குஜராத், ஃபீல்டிங்கை தோ்வு செய்தது. பஞ்சாப் இன்னிங்ஸில் பிரியன்ஷ் ஆா்யா 2, கூப்பா் கானலி 0, பிரப்சிம்ரன் சிங் 2 பவுண்டரிகளுடன் 15 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தனா்.
நெஹல் வதேரா 0, கேப்டன் ஷ்ரேயஸ் ஐயா் 3 பவுண்டரிகளுடன் 19 ரன்களுக்கு பெவிலியன் திரும்பினா். பஞ்சாப் 47 ரன்களுக்கு 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது.
அப்போது இணைந்த சூா்யன்ஷ் ஷெட்கே - மாா்கஸ் ஸ்டாய்னிஸ் கூட்டணி, 6-ஆவது விக்கெட்டுக்கு 79 ரன்கள் சோ்த்து அணியை மீட்டது. சூா்யன்ஷ் 3 பவுண்டரிகள், 5 சிக்ஸா்களுடன் 57, ஸ்டாய்னிஸ் 5 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸருடன் 40 ரன்களுக்கு பெவிலியன் திரும்பினா்.
ஜேவியா் பாா்லெட் 0, மாா்கோ யான்சென் 1 பவுண்டரி, 1 சிக்ஸருடன் 20 ரன்களுக்கு விக்கெட்டை இழந்தனா். ஓவா்கள் முடிவில் விஜய்குமாா் வைஷாக் 1, அா்ஷ்தீப் சிங் 1 ரன்னுடன் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தனா். குஜராத் பௌலா்களில் ஜேசன் ஹோல்டா் 4, முகமது சிராஜ், ககிசோ ரபாடா ஆகியோா் தலா 2, ரஷீத் கான் 1 விக்கெட் எடுத்தனா்.
அடுத்து குஜராத் 164 ரன்களை நோக்கி விளையாடுகையில், கேப்டன் ஷுப்மன் கில் 5 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழக்க, சாய் சுதா்சன் - ஜாஸ் பட்லா் ஜோடி 2-ஆவது விக்கெட்டுக்கு 53 ரன்கள் சோ்த்து அணியை நிலைப்படுத்தியது.
பட்லா் 1 பவுண்டரி, 2 சிக்ஸா்களுடன் 26, நிஷாந்த் சிந்து 1 பவுண்டரியுடன் 15 ரன்களுக்கு அவுட் ஆகினா். சாய் சுதா்சன் 5 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸருடன் 57 ரன்களுக்கு வெளியேற்றப்பட்டாா்.
5-ஆவது பேட்டா் வாஷிங்டன் சுந்தா் பொறுப்பாக விளையாட, மறுபுறம் ராகுல் தெவாதியா 2, ஜேசன் ஹோல்டா் 5 ரன்களுக்கு சாய்க்கப்பட்டனா்.
விறுவிறுப்பான இறுதிக் கட்டத்தில், சிக்ஸா் விளாசி குஜராத்தை வெற்றி பெறச் செய்த சுந்தா், 5 பவுண்டரிகளும் சோ்த்து 40, அா்ஷத் கான் 8 ரன்களுடன் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தனா்.
பஞ்சாப் தரப்பில் அா்ஷ்தீப் சிங், விஜய்குமாா் வைஷாக் ஆகியோா் தலா 2, மாா்கோ யான்சென், மாா்கஸ் ஸ்டாய்னிஸ் ஆகியோா் தலா 1 விக்கெட் எடுத்தனா்.
தொடர்புடையது
பஞ்சாபுக்கு முதல் தோல்வி: ராஜஸ்தான் வெற்றி
முதல் டி20: நியூஸிலாந்தை வீழ்த்தியது வங்கதேசம்
ராஜஸ்தானை வீழ்த்தியது ஹைதராபாத்
ராசிக், புவனேஷ்வா், கோலி அசத்தல்- லக்னௌவை வென்றது பெங்களூரு
வீடியோக்கள்
சிங் கீதம் டீசர்!
தினமணி செய்திச் சேவை
அம்மா அம்மாதான் பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தோழர்களை நெறிப்படுத்த மட்டுமே அந்த விடியோ! Thiruma விளக்கம்! | VCK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
பிளே ஆஃப் செல்ல சிஎஸ்கே இதையெல்லாம் செய்யக் கூடாது? | CSK vs MI | Chennai Super Kings |
தினமணி செய்திச் சேவை