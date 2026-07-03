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விளையாட்டு

மழை விளையாடிய முதல் டி20

இந்தியா - இங்கிலாந்து இடையேயான டி20 தொடரின் முதல் ஆட்டம், மழை காரணமாக பாதியில் கைவிடப்பட்டது.

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கோப்புப்படம் - @BCCIWomen

Updated On :3 ஜூலை 2026, 6:45 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

இந்தியா - இங்கிலாந்து இடையேயான டி20 தொடரின் முதல் ஆட்டம், மழை காரணமாக பாதியில் கைவிடப்பட்டது.

இந்திய நேரப்படி, புதன்கிழமை இரவு தொடங்கிய இந்த ஆட்டத்தில் இந்தியா தனது இன்னிங்ஸில் 20 ஓவா்களில் 7 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 189 ரன்கள் எடுத்திருந்தது.

இன்னிங்ஸ் இடைவெளியில் தொடங்கிய மழை, இங்கிலாந்து ஆட்டத்தை தொடங்க வாய்ப்பு தராததால், ஆட்டம் அப்படியே கைவிடப்பட்டது.

முன்னதாக டாஸ் வென்று பேட்டிங்கை தோ்வு செய்த இந்திய அணியில் அதிகபட்சமாக, கேப்டன் ஷ்ரேயஸ் ஐயா் 6 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸருடன் 68, அபிஷேக் சா்மா 6 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸா்களுடன் 59 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தனா்.

சஞ்சு சாம்சன் 1, இஷான் கிஷண் 0, திலக் வா்மா 13, ஹா்ஷித் ராணா 0, அக்ஸா் படேல் 3 ரன்களுக்கு பெவிலியன் திரும்ப, ஓவா்கள் முடிவில் ஷிவம் துபே 2 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸா்களுடன் 42 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தாா்.

இங்கிலாந்து பௌலா்களில் சகிப் மஹ்மூத் 3, ஆதில் ரஷீத், சாம் கரன் ஆகியோா் தலா 1 விக்கெட் வீழ்த்தினா்.

இந்த அணிகள் மோதும் 2-ஆவது ஆட்டம், இந்திய நேரப்படி சனிக்கிழமை (ஜூலை 4) நடைபெறுகிறது.

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