2-வது டெஸ்ட்: மாட் ஹென்றி 5 விக்கெட்டுகள்; 291 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்த இங்கிலாந்து!

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 291 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது.
இங்கிலாந்து - நியூசிலாந்து இடையேயான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி ஓவலில் நடைபெற்று வருகிறது. முதல் இன்னிங்ஸில் விளையாடிய நியூசிலாந்து அணி 391 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது. இதனையடுத்து, முதல் இன்னிங்ஸில் விளையாடிய இங்கிலாந்து அணி 291 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது.
இங்கிலாந்து அணியில் அதிகபட்சமாக எமிலியோ கே 53 ரன்களும், மேத்யூ ஃபிஷர் 50* ரன்களும் எடுத்தனர். அவர்களைத் தொடர்ந்து, கேப்டன் ஜோ ரூட் 46 ரன்கள், பென் டக்கெட் 36 ரன்கள் எடுத்தனர். ஜோர்டான் காக்ஸ் 27 ரன்கள் எடுத்தார்.
நியூசிலாந்து தரப்பில் மாட் ஹென்றி 5 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றி அசத்தினார். வில்லியம் ஓ’ரூர்க் இரண்டு விக்கெட்டுகளையும், கைல் ஜேமிசன் மற்றும் நாதன் ஸ்மித் தலா ஒரு விக்கெட்டினையும் கைப்பற்றினர்.
இங்கிலாந்தைக் காட்டிலும் 100 ரன்கள் முன்னிலை பெற்ற நியூசிலாந்து அணி, அதன் இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் விளையாடி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
In the second Test match against New Zealand, the England team was bowled out for 291 runs in the first innings.
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