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விளையாட்டு

பிஃபா 2026! நாக்-அவுட் சுற்றுக்கு முன்னேற்றம்... பொது விடுமுறை அறிவித்த ஈகுவடார் அதிபர்!!

பிஃபா உலகக் கோப்பைத் தொடரில் ஜெர்மனி அணியை ஈகுவடார் அணி வீழ்த்தியதைத் தொடர்ந்து ஈகுவடார் அதிபர் பொது விடுமுறை அறிவித்துள்ளதைப் பற்றி...

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ஈக்வடார் ரசிகர்கள்.

Updated On :26 ஜூன் 2026, 9:57 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

பிஃபா கால்பந்து உலகக் கோப்பைத் தொடரில் ஜெர்மனி அணியை ஈகுவடார் அணி வீழ்த்தியதைத் தொடர்ந்து ஈகுவடார் அதிபர் பொது விடுமுறை அறிவித்துள்ளார்.

அமெரிக்கா, மெக்சிகோ, கனடாவில் கடந்த ஜூன் 11 ஆம் தேதி தொடங்கிய 23-வது பிஃபா உலகக் கோப்பை மிகவும் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

உலகின் மிகப் பெரிய விளையாட்டுத் திருவிழாவில், உலகில் மிகவும் விலையுயர்ந்த இந்தக் கோப்பையை யார் வெல்லப் போகிறார்கள் என அனைவரும் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர். இந்தத் தொடரில் கோப்பையை வெல்லும், முனைப்பில் அணிகள் மிகத்தீவிரமாக விளையாடி வருகின்றன.

இந்தத் தொடரின் ’இ’ பிரிவில் ஈக்வடார், ஜெர்மனி அணிகள் இடையிலான ஆட்டம் நியூ ஜெர்சியில் நேற்று நடைபெற்றது. இந்த ஆட்டத்தில் சிறப்பாக ஆடிய ஈக்வடார் அணி 2-1 என்ற கணக்கில் வலிமைவாய்ந்த ஜெர்மனியை வீழ்த்தி அதிர்ச்சியளித்தது.

இதன் மூலம், 2006-ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு முதல் முறையாக ஈக்வடார் அணி நாக்-அவுட் சுற்றுக்குத் தகுதி பெற்றுள்ளது.

உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடரில் 4 முறை சாம்பியன் பட்டம் வென்ற ஜெர்மனியை வீழ்த்திய ஈகுவடாரின் பிரமாண்ட வெற்றியை கொண்டாடும் விதமாக ஒருநாள் பொது விடுமுறை அறிவித்து அதிபர் டேனியல் நோபோவா உத்தரவிட்டுள்ளார்.

Summary

Ecuador declared a national holiday after their dramatic 2-1 comeback win over Germany which sealed them a place in the FIFA World Cup knockout rounds for the first time in 20 years. President Daniel Noboa hailed the team's resilience in a difficult campaign.

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