பிரக்ஞானந்தா - கீமர் மோதல் ‘டிரா’

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

புசாரெஸ்ட் : சூப்பர் செஸ் கிளாசிக் போட்டியின் 3-ஆவது சுற்றில், இந்தியாவின் ஆர்.பிரக்ஞானந்தா } ஜெர்மனியின் வின்சென்ட் கீமருடன் டிரா செய்தார்.

இந்திய நேரப்படி, சனிக்கிழமை நள்ளிரவில் நிறைவடைந்த இந்தச் சுற்றில் பிரக்ஞானந்தா வெள்ளை நிற காய்களுடன் களம் கண்டார். கடந்த சில காலமாகவே நிலையான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வரும் கீமர், இந்த ஆட்டத்திலும் பிரக்ஞானந்தாவுக்கு சவால் அளித்தார்.

பிரக்ஞானந்தாவும் விட்டுக்கொடுக்காமல் விளையாட, ஆட்டத்தின் 64}ஆவது நகர்த்தலில் டிரா செய்துகொள்ள இருவரும் ஒப்புக் கொண்டனர். இதர ஆட்டங்களில் நெதர்லாந்தின் அனிஷ் கிரி } பிரான்ஸின் அலிரெஸô ஃபிரெüஸ்ஜாவை வெல்ல, ருமேனியாவின் போக்தன் டேனியல் } நெதர்லாந்தின் ஜோர்டென் வான் ஃபாரீஸ்டிடம் தோல்வி கண்டார்.

பிரான்ஸின் மேக்ஸிம் வச்சியர் } உஸ்பெகிஸ்தானின் ஜாவோகிர் சிண்டாரோவ், அமெரிக்காவின் வெஸ்லி சோ } சக அமெரிக்கரான ஃபாபியானோ கரானா ஆகியோர் மோதல் டிராவில் முடிந்தது. 3 சுற்றுகள் நிறைவடைந்த நிலையில், களத்திலிருக்கும் 10 போட்டியாளர்களில் பிரக்ஞானந்தா உள்பட 5 பேர் தலா 2 புள்ளிகளுடன் இணை முன்னிலை வகிக்கின்றனர். கரானா, வெஸ்லி ஆகியோர் தலா 1.5 புள்ளிகளுடன் 2}ஆம் நிலையில் உள்ளனர்.

சிண்டாரோவ் 1 புள்ளியுடன் 3}ஆம் நிலையிலும், போக்தன், ஃபிரெüஸ்ஜா ஆகியோர் தலா 0.5 புள்ளிகளுடன் 4}ஆம் நிலையிலும் உள்ளனர்.

சிபிஎஸ்இ 12 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தோ்வு: ரோஜாவனம் பள்ளி சிறப்பிடம்

வாகை சூடினார் வைஷாலி; உலக சாம்பியன்ஷிப்புக்கு தகுதி

தனி முன்னிலையுடன் வைஷாலி அசத்தல்: திவ்யா, பிரக்ஞானந்தா மீண்டும் சறுக்கல்

நகமுராவுடன் டிரா செய்த பிரக்ஞானந்தா! வைஷாலி, திவ்யாவுக்கு முதல் வெற்றி!

