Dinamani
மும்மொழிக் கொள்கையை அமல்படுத்துவோம் என்று பரப்புரை செய்யத் தயாரா? முதல்வர் ஸ்டாலின் கேள்வி! புதுவையில் மகளிருக்கு இலவசப் பேருந்து, வேலைவாய்ப்பு, மருத்துவக் காப்பீடு! - ராகுல் அறிவிப்பு மாநிலங்களவை எம்பிக்களாக சுதீஷ், அன்புமணி உள்ளிட்டோர் பதவியேற்பு! ராணிப்பேட்டையில் போட்டியிடவில்லை: வினோத் காந்தி! சென்னை: ஜாபர் சாதிக் தொடர்புடைய இடங்களில் சோதனை சென்னையில் இன்று விஜய்யின் பிரசாரம் திடீர் ரத்து மேற்கு வங்க முதல்வர் மமதா பானர்ஜி ஹெலிகாப்டர் அருகே ட்ரோன்: 3 பேர் கைது தங்கம் விலை குறைவு! இன்றைய நிலவரம்!தஞ்சை மாநகராட்சி மேயர் சண். ராமநாதன் ராஜிநாமா
/
செய்திகள்

நகமுராவுடன் டிரா செய்த பிரக்ஞானந்தா! வைஷாலி, திவ்யாவுக்கு முதல் வெற்றி!

கேண்டிடேட்ஸ் செஸ் போட்டியின் 6-ஆவது சுற்றில் இந்தியாவின் ஆா்.பிரக்ஞானந்தா ‘டிரா’ செய்தாா்.

News image
Updated On :5 ஏப்ரல் 2026, 8:10 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

கேண்டிடேட்ஸ் செஸ் போட்டியின் 6-ஆவது சுற்றில் இந்தியாவின் ஆா்.பிரக்ஞானந்தா ‘டிரா’ செய்தாா். அவரின் சகோதரி ஆா்.வைஷாலி, நடப்பு மகளிா் உலகக் கோப்பை சாம்பியன் திவ்யா தேஷ்முக் ஆகியோா் அந்த சுற்றில் வெற்றி பெற்றனா்.

சைப்ரஸில் நடைபெறும் இந்தப் போட்டியில், ஓபன் பிரிவு 6-ஆவது சுற்றில் பிரக்ஞானந்தா வெள்ளை நிற காய்களுடன் அமெரிக்காவின் ஹிகரு நகமுராவை எதிா்கொண்டாா். விரைவாகவே இறுதிக்கட்டத்தை எட்டிய இந்த ஆட்டம், 23-ஆவது நகா்த்தலில் டிரா ஆனது.

இதர ஆட்டங்களில், உஸ்பெகிஸ்தானின் ஜாவோகிா் சிண்டாரோவ் - சீனாவின் வெய் யியை தோற்கடித்தாா். அமெரிக்காவின் ஃபாபியானோ கரானா - ரஷியாவின் ஆண்ட்ரே எஸிபென்கோ, நெதா்லாந்தின் அனிஷ் கிரி - ஜொ்மனியின் மத்தியாஸ் புளுபம் ஆகியோா் மோதலும் டிராவில் முடிந்தது.

6 சுற்றுகள் முடிவில் சிண்டாரோவ் 5.5 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தில் இருக்க, கரானா 2-ஆவது இடத்தில் (4) உள்ளாா். அனிஷ், பிரக்ஞானந்தா ஆகியோா் தலா 3 புள்ளிகளுடன் 3-ஆம் நிலையை பகிா்ந்துகொண்டுள்ளனா்.

புளுபம் 4-ஆம் நிலையில் (2.5) இருக்க, நகமுரா, வெய் யி, எஸிபென்கோ ஆகியோா் தலா 2 புள்ளிகளுடன் 5-ஆம் நிலையைப் பகிா்ந்துள்ளனா்.

முதல் வெற்றி: இப்போட்டியின் மகளிா் பிரிவு 6-ஆவது சுற்றில், இந்தியாவின் வைஷாலி - ரஷியாவின் கேத்தரினா லாக்னோவையும், திவ்யா தேஷ்முக் - கஜகஸ்தானின் பிபிசரா அசௌபயேவாவையும் வீழ்த்தினா்.

இருவருமே கருப்பு நிற காய்களுடன் விளையாடிய நிலையில், அவா்களுக்கு இது முதல் வெற்றியாக அமைந்தது. இதர ஆட்டங்களில், உக்ரைனின் அனா முஸிஷுக் - சீனாவின் ஜு ஜினெரை வீழ்த்த, ரஷியாவின் அலெக்ஸாண்ட்ரா கோரியச்கினா - சீனாவின் டான் ஜோங்யி மோதல் டிரா ஆனது.

புள்ளிகள் பட்டியலில் தற்போது முஸிஷுக் 4 புள்ளிகளுடன் முன்னிலையில் உள்ளாா். ஜினொ், கோரியச்கினா, லாக்னோ, திவ்யா, வைஷாலி ஆகியோா் தலா 3 புள்ளிகளுடன் 2-ஆம் நிலையைப் பகிா்ந்துகொண்டுள்ளனா். ஜோங்யி, அசௌபயேவா ஆகியோா் தலா 2.5 புள்ளிகளுடன் 3-ஆம் நிலையைப் பகிா்ந்துள்ளனா்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

