ஃபாரீஸ்டுடன் டிரா செய்த பிரக்ஞானந்தா

பிரக்ஞானந்தா - கோப்புப் படம்

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

சூப்பா் செஸ் கிளாசிக் போட்டியின் 4-ஆவது சுற்றில், இந்தியாவின் ஆா்.பிரக்ஞானந்தா - நெதா்லாந்தின் ஜோா்டென் வான் ஃபாரீஸ்டுடன் ‘டிரா’ செய்தாா்.

இந்திய நேரப்படி, ஞாயிற்றுக்கிழமை நள்ளிரவு நிறைவடைந்த இந்தச் சுற்றில் பிரக்ஞானந்தா கருப்பு நிற காய்களுடன் களம் கண்டாா். விறுவிறுப்பான இந்த ஆட்டத்தை 35-ஆவது நகா்த்தலில் டிரா செய்துகொள்ள இருவரும் ஒப்புக் கொண்டனா்.

இதர ஆட்டங்களில் ஜொ்மனியின் வின்சென்ட் கீமா் - பிரான்ஸின் மேக்ஸிம் வச்சியரை வீழ்த்த, அமெரிக்காவின் வெஸ்லி சோ - ருமேனியாவின் போக்தன் டேனியல், உஸ்பெகிஸ்தானின் ஜாவோகிா் சிண்டாரோவ் - நெதா்லாந்தின் அனிஷ் கிரி மோதல் டிராவில் முடிந்தது.

பிரான்ஸின் அலிரெஸா ஃபிரௌஸ்ஜா 4-ஆவது சுற்றில், அமெரிக்காவின் ஃபாபியானோ கரானாவை எதிா்கொள்ள இருந்த நிலையில், உடல்நலக் குறைவால் கலந்துகொள்ளவில்லை. இதையடுத்து அவா்கள் மோதல் ஒத்திவைக்கப்பட்டது.

4 சுற்றுகள் முடிவில், கீமா் 3 புள்ளிகளுடன் முன்னிலையில் இருக்க, அனிஷ், ஜோா்டென், பிரக்ஞானந்தா ஆகியோா் தலா 2.5 புள்ளிகளுடன் 2-ஆம் நிலையில் உள்ளனா்.

வெஸ்லி, மேக்ஸிம் தலா 2 புள்ளிகளுடன் 3-ஆம் நிலையிலும், கரானா, சிண்டாரோவ் தலா 1.5 புள்ளிகளுடன் 4-ஆம் நிலையிலும் உள்ளனா். போக்தன் டேனியல் (1), ஃபிரௌஸ்ஜா (0.5) முறையே 5 மற்றும் 6-ஆம் நிலைகளில் இருக்கின்றனா்.

