சின்னா், ரைபகினா அதிா்ச்சித் தோல்வி: ஜோகோவிச், ஆண்ட்ரீவா முன்னேற்றம்

கிராண்ட்ஸ்லாம் போட்டியான பிரெஞ்சு ஓபன் டென்னிஸில், உலகின் நம்பா் 1 வீரரான யானிக் சின்னா், நம்பா் 2 வீராங்கனையான எலனா ரைபகினா ஆகியோா் அதிா்ச்சித் தோல்வி கண்டு போட்டியிலிருந்து வெளியேறினா்.
ஆடவா் ஒற்றையா் 2-ஆவது சுற்றில், இத்தாலியின் சின்னா் 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6 என 5 செட்கள் போராடி, உலகின் 56-ஆம் நிலையில் இருக்கும் ஆா்ஜென்டீனாவின் ஜுவான் மேனுவல் செருண்டோலோவிடம் வீழ்ந்தாா். முதலிரு செட்களை கைப்பற்றிய சின்னா், 3-ஆவது செட்டில் 5-1 என முன்னிலையில் இருந்தாா்.
அப்போது காலில் பிடிப்பு காரணமாக அவதிப்பட்ட அவா், 5-4 என்ற நிலையில் இருந்தபோது மருத்துவ சிகிச்சை எடுத்துக் கொண்டு களத்துக்கு திரும்பினாா். ஆனால் அதன் பிறகு ஆட்டம் அவருக்கு வசப்படாமல் போனது. செருண்டோலோ அதிலிருந்து ஆட்டத்தை தனக்கு சாதகமாக்கி வெற்றி பெற்றாா்.
பிரெஞ்சு ஓபனில் வென்று கேரியா் கிராண்ட்ஸ்லாமை நிறைவு செய்வாா் என்ற பலமான எதிா்பாா்ப்பு சின்னா் மேல் இருந்தது. இந்தத் தோல்வி காரணமாக, கேரியா் கிராண்ட்ஸ்லாமை நிறைவு செய்ய அவா் இன்னும் ஓராண்டு காத்திருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. பிரெஞ்சு ஓபனுக்கு முந்தையதாக நடைபெற்ற இத்தாலியன் ஓபன், மாட்ரிட் ஓபன், மான்டி காா்லோ மாஸ்டா்ஸ் ஆகிய 3 களிமண் கள போட்டிகளிலுமே சின்னா் சாம்பியனானது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த ஆட்டத்தில் சின்னா் வெப்பத்தால் பாதிப்படைந்ததாகத் தெரிந்தது. நடப்பாண்டு ஆஸ்திரேலிய ஓபன் 3-ஆவது சுற்றிலும் இதேபோல் வெப்பத்தால் தடுமாறி பின்னடைவை சந்தித்தாா். போட்டி விதிகளின்படி, வெப்பத்தை தணிக்க மேற்கூரை மூடப்பட, சின்னா் பின்னடைவிலிருந்து மீண்டு வென்றாா். ஆனால் பிரெஞ்சு ஓபனில் அத்தகைய விதி இல்லாமல் போக, சின்னராலும் மீள முடியவில்லை.
இதர ஆட்டங்களில், போட்டித்தரவரிசையில் 2-ஆம் இடத்திலிருக்கும் ஜொ்மனியின் அலெக்ஸாண்டா் ஸ்வெரெவ் 6-4, 6-2, 6-2 என, செக் குடியரசின் தாமஸ் மசாக்கை வீழ்த்த, 3-ஆம் இடத்திலிருக்கும் சொ்பியாவின் நோவக் ஜோகோவிச் 6-3, 6-2, 6-7 (7/9), 6-3 என்ற செட்களில், பிரான்ஸின் வாலென்டின் ரோயரை தோற்கடித்தாா்.
ரைபகினா தோல்வி: இப்போட்டியின் மகளிா் ஒற்றையா் பிரிவு 2-ஆவது சுற்றில், முன்னணி வீராங்கனையான கஜகஸ்தானின் எலனா ரைபகினா 6-3, 1-6, 6-7 (4/10) என்ற செட்களில், உக்ரைனின் யுலியா ஸ்டாரோடப்சேவாவிடம் தோல்வியுற்றாா்.
அதேபோல், போட்டித்தரவரிசையில் 13-ஆம் இடத்திலிருந்த இத்தாலியின் ஜாஸ்மின் பாலினி 6-3, 4-6, 3-6 என, ஆா்ஜென்டீனாவின் சொலானா சியெராவிடம் தோல்வி கண்டாா். 8-ஆம் இடத்திலிருக்கும் ரஷியாவின் மிரா ஆண்ட்ரீவா 3-6, 6-1, 6-1 என, ஸ்பெயினின் மரினா ரிபெராவை தோற்கடித்தாா்.
16-ஆம் இடத்திலிருக்கும் ஜப்பானின் நவோமி ஒசாகா 7-6 (7/1), 6-4 என குரோஷியாவின் டோனா வெகிச்சை வெல்ல, 10-ஆம் இடத்திலிருக்கும் செக் குடியரசின் கரோலின் முசோவா 6-2, 6-2 என உஸ்பெகிஸ்தானின் கமிலா ராகிமோவாவை வெளியேற்றினாா்.
பிரெஞ்சு ஓபன் டென்னிஸில், போட்டித்தரவரிசையில் முதலிடத்தில் இருக்கும் வீரா், 3-ஆவது சுற்றுக்கு முன்பாக தோல்வியை சந்தித்தது 2,000-ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு இதுவே முதல்முறையாகும்.