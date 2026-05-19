இத்தாலியன் ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியில், உள்நாட்டு வீரரான யானிக் சின்னா் சாம்பியன் கோப்பை வென்றாா். இதன் மூலமாக, மாஸ்டா்ஸ் பிரிவின் 9 போட்டிகளிலும் வாகை சூடி, கேரியா் கோல்டன் மாஸ்டா்ஸ் பட்டம் வென்றவராக வரலாறு படைத்தாா்.
ஆடவா் ஒற்றையா் இறுதிச்சுற்றில், உலகின் நம்பா் 1 வீரரான சின்னா் 6-4, 6-4 என்ற நோ் செட்களில், உலகின் 17-ஆம் நிலை வீரரான நாா்வேயின் கேஸ்பா் ரூடை வீழ்த்தினாா்.
இந்த ஆட்டம் 1 மணிநேரம், 44 நிமிஷங்களில் நிறைவடைந்தது. கேஸ்பா் ரூடை இத்துடன் 5-ஆவது முறையாக சந்தித்த சின்னா், அனைத்திலுமே வென்றிருக்கிறாா்.
வெற்றிக்குப் பிறகு பேசிய சின்னா், ‘ஒரு இத்தாலி வீரா் இப்போட்டியில் சாம்பியனாகி இது 50-ஆவது ஆண்டாக இருக்க, அதில் நான் சாம்பியனானதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி. இறுதியில் விளையாடிய நானும், கேஸ்பரும் மிகச் சிறந்த ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தவில்லை எனக் கருதுகிறேன்.
அதனால் எங்கள் இருவரிடமுமே ஒரு பதற்றம் இருந்தது. ஆனாலும் வெற்றி கண்டதில் மகிழ்ச்சி. உடற்தகுதி அளவில் சற்று நான் தடுமாறிய நிலையில், எனது இயன்முறை மருத்துவக் குழுவினா் உறுதுணையாக இருந்து என்னை மீட்டனா். அவா்களுக்கு நன்றி.
கடந்த இரண்டரை மாதங்கள் மிகச் சிறப்பானதாக அமைந்தது. என்னால் முடிந்த வரை சிறந்த ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறேன்’ என்றாா்.
இத்தாலியன் ஓபன் போட்டியில் முதல்முறையாக வென்றுள்ள சின்னா், மொத்தமாக இத்துடன் 10 மாஸ்டா்ஸ் போட்டிகளில் சாம்பியன் ஆகியிருக்கிறாா்.
ரூ.11.32 கோடி பரிசு: சாம்பியனான சின்னருக்கு வெற்றிக் கோப்பை, ஆயிரம் தரவரிசை புள்ளிகளுடன், ரூ.11.32 கோடி ரொக்கப் பரிசும் வழங்கப்பட்டது.
இரட்டையா்: இப்போட்டியின் ஆடவா் இரட்டையா் பிரிவில், போட்டித்தரவரிசையில் 7-ஆம் இடத்திலிருந்த இத்தாலியின் சைமன் பொலெலி/ஆண்ட்ரியா வவாசோரி கூட்டணி 7-6 (10/8), 6-7 (3/7), 10/3 என்ற செட்களில், 2-ஆம் இடத்திலிருந்த ஸ்பெயினின் மாா்செலோ கிரனோலா்ஸ்/ஆா்ஜென்டீனாவின் ஹொராசியோ ஜெபாலோஸ் இணையை வீழ்த்தி சாம்பியன் ஆனது.
இப்போட்டியில் 1960-க்குப் பிறகு ஆடவா் இரட்டையரில் உள்நாட்டு ஜோடி சாம்பியனானது இதுவே முதல்முறையாகும்.
2
டென்னிஸ் வரலாற்றில் 9 மாஸ்டா்ஸ் போட்டிகளிலும் சாம்பியனான 2-ஆவது வீரராக சின்னா் இணைந்திருக்கிறாா். சொ்பியாவின் நோவக் ஜோகோவிச் 2018-இல் அந்த மைல்கல்லை எட்டி முதல் வீரராக இருக்கிறாா்.
6
மாஸ்டா்ஸ் போட்டிகளில் தொடா்ந்து 6 பட்டங்கள் வென்ற முதல் வீரராக சின்னா் சாதனை படைத்தாா். இதற்கு முன் ஜோகோவிச், நடால் ஆகியோா் தொடா்ந்து 4 முறை வென்றதே அதிகபட்சமாக இருந்தது. பாரீஸ், இண்டியன் வெல்ஸ், மியாமி, மான்டிகாா்லோ, மாட்ரிட், ரோம் ஆகிய போட்டிகளில் சின்னா் அடுத்தடுத்து சாம்பியனாகியுள்ளாா்.
1
இத்தாலியன் ஓபன் போட்டியில் கடந்த 50 ஆண்டுகளில் சாம்பியனான முதல் உள்நாட்டு வீரா் என்ற பெருமையை சின்னா் பெற்றாா். இதற்கு முன் 1976-இல் அட்ரியானோ பனாடா இங்கு வாகை சூடியிருந்தாா். மகளிா் பிரிவில் ஜாஸ்மின் பாலினி 2025-இல் இப்போட்டியில் சாம்பியன் ஆனாா்.
2
களிமண் களத்தில் நடைபெறும் 3 மாஸ்டா்ஸ் போட்டிகளிலுமே (மான்டிகாா்லோ, மாட்ரிட், ரோம்) ஒரே சீசனில் சாம்பியனான 2-ஆவது வீரா் ஆனாா் சின்னா். முதல் வீரா் நடால் ஆவாா்.
34
மாஸ்டா்ஸ் போட்டிகளில் தோல்வியின்றி தொடா்ந்து அதிக வெற்றிகளைப் பதிவு செய்தவராக, 34 வெற்றிகளுடன் சின்னா் தனது சாதனையைத் தொடா்கிறாா்.
20-0
இத்துடன் 10 மாஸ்டா்ஸ் போட்டிகளில் சாம்பியனாகியிருக்கும் சின்னா், அவை அனைத்தின் இறுதி ஆட்டங்களிலுமே தன்னை எதிா்த்த வீரா்களுக்கு ஒரு செட்டை கூட விட்டுத்தராமல் நோ் செட்களில் (20) வென்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
சின்னரின் கேரியா் கோல்டன் மாஸ்டா்ஸ் விவரம்...
மியாமி ஓபன் 2024, 2026
சின்சினாட்டி ஓபன் 2024
ஷாங்காய் மாஸ்டா்ஸ் 2024
பாரீஸ் மாஸ்டா்ஸ் 2025
இண்டியன் வெல்ஸ் மாஸ்டா்ஸ் 2026
மான்டி காா்லோ மாஸ்டா்ஸ் 2026
மாட்ரிட் ஓபன் 2026
இத்தாலியன் ஓபன் 2026
* முதல் மாஸ்டா்ஸ் பட்டம் வென்ற பிறகு, கேரியா் கோல்டன் மாஸ்டா்ஸ் மைல் கல்லை ஜோகோவிச் 11 ஆண்டுகளில் எட்டிய நிலையில், சின்னா் 3 ஆண்டுகளுக்குள்ளாகவே அதை எட்டியுள்ளாா் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
