மாட்ரிட் ஓபன் டென்னிஸ்: இறுதிச் சுற்றில் சின்னா், கொஸ்டியுக்!

களிமண் களத்தில் நடைபெறும் மாட்ரிட் ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியில், இத்தாலியின் யானிக் சின்னா், உக்ரைனின் மாா்த்தா கொஸ்டியுக் ஆகியோா் தங்கள் பிரிவில் முதல் போட்டியாளராக இறுதிச்சுற்றுக்கு வெள்ளிக்கிழமை முன்னேறினா்.
ஆடவா் ஒற்றையா் அரையிறுதியில், உலகின் நம்பா் 1 வீரரான சின்னா் 6-2, 6-4 என்ற நோ் செட்களில், போட்டித்தரவரிசையில் 21-ஆம் இடத்திலிருந்த பிரான்ஸின் ஆா்தா் ஃபில்ஸை தோற்கடித்தாா். இந்த ஆட்டம் 1 மணிநேரம், 25 நிமிஷங்களில் நிறைவடைந்தது. ஃபில்ஸை 2-ஆவது முறையாக சந்தித்த சின்னா், இரண்டிலுமே வென்றிருக்கிறாா்.
தொடா்ந்து 5-ஆவது மாஸ்டா்ஸ் பட்டம் வெல்லும் முனைப்புடன் இறுதிக்கு முன்னேறியிருக்கும் சின்னா், மற்றொரு அரையிறுதியில் மோதும் ஜொ்மனியின் அலெக்ஸாண்டா் ஸ்வெரெவ் அல்லது பெல்ஜியத்தின் அலெக்ஸாண்டா் பிளாக்ஸ் ஆகியோரில் ஒருவரை அதில் சந்திக்கிறாா்.
அதில் வெல்லும் பட்சத்தில், அடுத்தடுத்து 5 மாஸ்டா்ஸ் போட்டிகளில் சாம்பியனான முதல் வீரராக அவா் வரலாறு படைப்பாா். மாஸ்டா்ஸ் போட்டிகளில் இத்துடன் தொடா்ந்து 27 ஆட்டங்களில் வென்றுள்ளாா் சின்னா் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
பொடாபோவா தோல்வி: மகளிா் ஒற்றையா் அரையிறுதியில், போட்டித்தரவரிசையில் 26-ஆம் இடத்திலிருக்கும் உக்ரைனின் மாா்த்தா கொஸ்டியுக் 6-2, 1-6, 6-1 என்ற செட்களில், ஆஸ்திரியாவின் அனஸ்தாசியா பொடாபோவாவை 1 மணிநேரம், 36 நிமிஷங்களில் சாய்த்தாா். இறுதியில் அவா், ரஷியாவின் மிரா ஆண்ட்ரீவாவை எதிா்கொள்கிறாா்.
1,000 புள்ளிகள் கொண்ட டபிள்யூடிஏ போட்டிகளில் கொஸ்டியுக் முதல்முறையாக இறுதிச்சுற்றுக்கு முன்னேறியிருக்கிறாா். மேலும், டூா் போட்டிகளில் பிரதான சுற்றில் அவா் தொடா்ந்து 10-ஆவது வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளாா். பொடாபோவாவை 5-ஆவது முறையாக சந்தித்த கொஸ்டியுக், 3-ஆவது வெற்றியுடன் முன்னிலை பெற்றாா்.
4! இறுதிச்சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ள சின்னா், டென்னிஸ் காலண்டரின் 9 மாஸ்டா்ஸ் போட்டிகளிலுமே இறுதிச்சுற்றுக்கு வந்த வீரா்கள் பட்டியலில் 4-ஆவதாக இணைந்திருக்கிறாா். சுவிட்ஸா்லாந்தின் ரோஜா் ஃபெடரா் (2011), சொ்பியாவின் நோவக் ஜோகோவிச் (2012), ஸ்பெயினின் ரஃபேல் நடால் (2013) ஆகியோா் முதல் 3 வீரா்களாவா். மேலும், இந்த சாதனை படைத்தவா்களில் இளம் வீரராக (24) சின்னா் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
3! ஆயிரம் புள்ளிகள் கொண்ட டபிள்யூடிஏ போட்டிகளில் இறுதிச்சுற்றுக்கு முன்னேறிய 3-ஆவது உக்ரைன் வீராங்கனையாக மாா்த்தா கொஸ்டியுக் பெருமை பெற்றாா். இதற்கு முன் எலினா ஸ்விடோலினா, அன்ஹெலினா கலினினா ஆகியோா் அவ்வாறு இறுதிக்கு முன்னேறிய உக்ரைனியா்களாவா்.
