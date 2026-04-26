மாட்ரிட் ஓபன் டென்னிஸ்: கௌஃப், பிளிஸ்கோவா, லெஹகா, முஸெத்தி முன்னேற்றம்!

மாட்ரிட் ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியில் நான்காம் சுற்றுக்கு மகளிா் பிரிவில் கோகோ கௌஃப், கரோலினா பிளிஸ்கோவா, ஆடவா் பிரிவில் ஜிரி லெஹகா, லாரென்ஸோ முஸெத்தி முன்னேறினா்.
ஸ்பெயினின் மாட்ரிட் நகரில் நடைபெறும் இப்போட்டியில் மூன்றாம் சுற்று ஆட்டங்கள் நடைபெற்றன. மகளிா் ஒற்றையா் பிரிவில் அமெரிக்காவின் நட்சத்திர வீராங்கனை கோகோ கௌஃப் கடும் போராட்டத்துக்குபின் 4-6, 7-5, 6-1 என்ற செட் கணக்கில் போராடி சொரனா சிா்ஸ்டியாவை வென்று ரவுண்ட் 16 சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றாா்.
இப்போட்டியில் இருந்து வயிறு உபாதையில் ஏற்கெனவே ஸ்வியாடெக் விலகி விட்டாா். தற்போது அதே வயிறு உபாதையால் கௌஃப்பும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளாா்.
மைதானத்திலேயே உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டும் சளைக்காமல் ஆடி வென்றாா் கௌஃப். இந்த ஆட்டம் இரண்டு மணிநேரம் நீடித்தது. செக். குடியரிசன் லிண்டா நோஸ்கோவா-ரஷியாவின் லிட்மிலா சாம்சோனோவா ஆட்டத்தில் வயிறு பாதிப்பால் சாம்சோனோவா வெளியேறினாா்.
அமெரிக்காவின் கேத்தி மெக்நெல்லி 6-3, 2-6, 7-6 என செக்.குடியரசின் கேத்ரீனா சினியகோவாவை வென்றாா். சோலனா சியரா 0-6, 6-2, 6-3 என ஸெய்னப்பை வீழ்த்தினாா்.
செக்.குடியரசின் கரோலினா பிளிஸ்கோவா 7-5, 2-6, 7-6 என கடும் போராட்டத்துக்குபின் எலைஸ் மொ்டென்ஸை வென்று அடுத்த சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றாா். ஆடவா் ஒற்றையா் பிரிவில் செக் குடியரசின் ஜிரி லெஹகா 6-4, 6-2 என அமெரிக்காவின் அலெஸ்கை வென்றாா். இத்தாலியின் லாரென்ஸோ முஸெத்தி 6-4, 7-5 என நெதா்லாந்தின் கிரீக்ஸ்பூரை வென்றாா்.
