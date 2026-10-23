28-வது தங்கம்... ஆசிய பாரா விளையாட்டில் சாதனையை சமன்செய்த இந்தியா!
ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டியில் இந்தியக்குழுவினர் 28-ஆவது தங்கப் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்துள்ளனர்.
துப்பாக்கி சுடுதலில் தங்கப் பதக்கம் வென்ற இந்தியாவின் மோனா அகர்வால் (நடுவில்).
ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டியில் இந்தியக்குழுவினர் 28-ஆவது தங்கப் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்துள்ளனர்.
ஜப்பானின் அய்ச்சி- நகோயாவில் ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டிகள் கடந்த அக்.18 ஆம் தேதி கோலாகலமாகத் தொடங்கின. இதில் இந்திய வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்று தங்களது சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர்.
இந்தத் தொடரில் பேட்மிண்டன் இரட்டையர் பிரிவில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய தமிழகத்தைச் சேர்ந்த இந்திய வீராங்கனை துளசிமதி முருகேசன் மற்றும் மானசி ஜோஷி இருவரும் சீன இணையை வீழ்த்தி தங்கப்பதக்கத்தைக் கைப்பற்றினார்.
இந்தியக் குழுவினருக்கு இது 28-ஆவது தங்கப் பதக்கமாக அமைந்தது. இதற்கு முன்னதாக, சீனாவின் ஹாங்சோவில் 2022 ஆம் ஆண்டு நடந்த ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டிகளில் 28 தங்கப்பதக்கம் வென்றிருந்த சாதனையை இந்தியக் குழுவினர் சமன் செய்துள்ளனர்.
அப்போதைய தொடரில் 28 தங்கம், 38 வெள்ளி, 41 வெண்கலம் உள்பட 107 பதக்கங்களை இந்தியா குழுவினர் வென்றிருந்தனர்.
தற்போது நடைபெற்று வரும் ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டியில், இந்தியக்குழுவினர் இதுவரை 28 தங்கம், 34 வெள்ளி, 46 வெண்கலத்துடன் மொத்தமாக 108 பதக்கங்களை வென்றுள்ளனர். அத்துடன் இந்தியா பதக்கப் பட்டியலில் 4-ஆம் இடத்தில் நீடிக்கிறது.
Summary
ndia have equalled their all-time gold medal record at the Asian Para Games, with Thulasimathi Murugesan and Manasi Joshi winning the women’s doubles title to take the tally to 28 golds.
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