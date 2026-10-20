இந்தியாவுக்கு 5-வது தங்கம்: ஆசிய பாரா விளையாட்டில் புதிய சாதனை படைத்த தீப்தி ஜீவன்ஜி!
ஆசிய பாரா விளையாட்டில் இந்தியாவிற்கு 5-வது தங்கப் பதக்கத்தை தீப்தி ஜீவன்ஜி வென்றுள்ளார்.
தீப்தி ஜீவன்ஜி
ஆசிய பாரா விளையாட்டில் இந்தியாவிற்கு 5-வது தங்கப் பதக்கத்தை தீப்தி ஜீவன்ஜி வென்றுள்ளார்.
ஆசிய பாரா விளையாட்டில் 400மீ டி20 தடகளத்தில் இந்தியாவின் தீப்தி ஜீவன்ஜி தங்கப் பதக்கம் வென்று சாதித்துள்ளார்.
அதுமட்டுமின்றி, 23 வயதான தீப்தி ஆசிய பாரா விளையாட்டில் 400மீ தடகளத்தில் 56.36 வினாடிகளில் பந்தய தூரத்தைக் கடந்து புதிய சாதனை ஒன்றையும் படைத்துள்ளார்.
போட்டி தொடங்கிய இரண்டாவது நாளில் இந்தியாவிற்குக் கிடைத்துள்ள 5-வது தங்கப் பதக்கம் இது.
ஏற்கனவே தகுதிச் சுற்றின்போது 57.57 வினாடிகளில் ஓடி, ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டிகளின் முந்தைய சாதனையை தீப்தி முறியடித்திருந்தார்.
அதைத் தொடர்ந்து, இறுதிச்சுற்றில் ஒரு விநாடிக்கும் மேல் தனது ஓட்ட நேரத்தைக் குறைத்து புதிய சாதனையைப் படைத்துள்ளார்.
இரண்டாமிடம் பிடித்த ஜப்பானின் நீனா கன்னோவை விட 2.5 விநாடிகள் முன்னதாக தீப்தி பந்தய தூரத்தைக் கடந்துள்ளார்.
பாரா தடகளத்தின் டி 20 பிரிவு என்பது, அறிவுசார் குறைபாடுகள் கொண்ட விளையாட்டு வீரர்களுக்கானதாகும்.
அறிவுசார் குறைபாடு காரணமாக விளையாட்டு வீரர்கள் தகவல்களைப் பகுப்பாய்வு செய்து, கவனத்தைப் பேணுவதில் அடிக்கடி தடைகளைச் சந்திப்பார்கள். அதுபோன்ற சவால்களை எதிர்கொண்டு இப்போட்டியில் தீப்தி சாதனை படைத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
5th gold for India: Deepti Jeevanji sets a new record in the Asian Para Games!
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