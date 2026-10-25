The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
ஐரோப்பாவின் பல நாடுகளில் மக்கள் போராட்டம்!இந்திய அரிசி ஏற்றுமதி 13% அதிகரிப்பு!6 மாதங்களில் 23 பேருக்கு மரண தண்டனை விதித்த நீதிபதி: குடும்ப நல நீதிமன்றத்துக்கு மாற்றம்!அமித் ஷா குறித்து ராகுல் அவதூறாகப் பேசிய வழக்கு: உ.பி. நீதிமன்றம் இன்று தீர்ப்புதமிழகத்தில் தொடா் பலத்த மழை: இன்று உருவாகிறது ‘அா்னாப்’ புயல்!கடந்த 2 ஆண்டுகளில் நடைபெற்ற பேரவைத் தேர்தல்களை ரத்து செய்க: காங்கிரஸ்

பிரெஞ்சு ஓபன் பாட்மின்டன்: இறுதியில் தோற்றாா் சிந்து!

பிரெஞ்சு ஓபன் பாட்மின்டன் போட்டியில், இந்தியாவின் பி.வி.சிந்து இறுதிச்சுற்றில் தோல்வி கண்டாா்.

Updated On :

பிரெஞ்சு ஓபன் பாட்மின்டன் போட்டியில், இந்தியாவின் பி.வி.சிந்து இறுதிச்சுற்றில் தோல்வி கண்டாா்.

பாரீஸில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற மகளிா் ஒற்றையா் இறுதி ஆட்டத்தில், சிந்து 21-16, 11-21, 12-21 என்ற கேம்களில், உலகின் நம்பா் 1 வீராங்கனையான தென் கொரியாவின் ஆன் சே யங்கிடம் தோல்வி கண்டாா்.

இந்த ஆட்டத்தை 1 மணிநேரம், 1 நிமிஷத்தில் நிறைவு செய்த நடப்பு ஒலிம்பிக் சாம்பியனான யங், பிரெஞ்சு ஓபனில் 4-ஆவது முறையாக சாம்பியன் ஆனதுடன், நடப்பு சீசனில் தனது 11-ஆவது பட்டத்தை வென்றிருக்கிறாா்.

சிந்து - யங் மோதியது இது 11-ஆவது முறையாக இருக்க, அனைத்திலுமே யங் வென்றுள்ளாா். எனினும், யங்குக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் சிந்து ஒரு கேமை வென்றது, இது 2-ஆவது முறையாகும்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ஸ்விடோலினா, ஸ்வியாடெக் அதிா்ச்சித் தோல்வி

ஸ்விடோலினா, ஸ்வியாடெக் அதிா்ச்சித் தோல்வி

ஆா்க்டிக் ஓபன் பாட்மின்டன்: காலிறுதியில் சிந்து

ஆா்க்டிக் ஓபன் பாட்மின்டன்: காலிறுதியில் சிந்து

சீன ஓபனில் சபலென்கா படுதோல்வி..! 5 ஆண்டுகளாகத் தொடரும் சோகம்!

சீன ஓபனில் சபலென்கா படுதோல்வி..! 5 ஆண்டுகளாகத் தொடரும் சோகம்!

ஸ்ரீகாந்த், தன்வி முன்னேற்றம்; லக்ஷயா தோல்வி

ஸ்ரீகாந்த், தன்வி முன்னேற்றம்; லக்ஷயா தோல்வி

விடியோக்கள்

”இந்த ஆட்சிக்குஆபத்தாக முடியும்!” டிடிவி தினகரன் பேட்டி | TTV | TVK | ADMK

”இந்த ஆட்சிக்குஆபத்தாக முடியும்!” டிடிவி தினகரன் பேட்டி | TTV | TVK | ADMK

TTF வாசன் ரசிகர்களால் ரிசல்ட் மாறலாம்: ராகவ் | Bigg Boss Raaghav

TTF வாசன் ரசிகர்களால் ரிசல்ட் மாறலாம்: ராகவ் | Bigg Boss Raaghav