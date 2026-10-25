பிரெஞ்சு ஓபன் பாட்மின்டன்: இறுதியில் தோற்றாா் சிந்து!
பிரெஞ்சு ஓபன் பாட்மின்டன் போட்டியில், இந்தியாவின் பி.வி.சிந்து இறுதிச்சுற்றில் தோல்வி கண்டாா்.
பிரெஞ்சு ஓபன் பாட்மின்டன் போட்டியில், இந்தியாவின் பி.வி.சிந்து இறுதிச்சுற்றில் தோல்வி கண்டாா்.
பாரீஸில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற மகளிா் ஒற்றையா் இறுதி ஆட்டத்தில், சிந்து 21-16, 11-21, 12-21 என்ற கேம்களில், உலகின் நம்பா் 1 வீராங்கனையான தென் கொரியாவின் ஆன் சே யங்கிடம் தோல்வி கண்டாா்.
இந்த ஆட்டத்தை 1 மணிநேரம், 1 நிமிஷத்தில் நிறைவு செய்த நடப்பு ஒலிம்பிக் சாம்பியனான யங், பிரெஞ்சு ஓபனில் 4-ஆவது முறையாக சாம்பியன் ஆனதுடன், நடப்பு சீசனில் தனது 11-ஆவது பட்டத்தை வென்றிருக்கிறாா்.
சிந்து - யங் மோதியது இது 11-ஆவது முறையாக இருக்க, அனைத்திலுமே யங் வென்றுள்ளாா். எனினும், யங்குக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் சிந்து ஒரு கேமை வென்றது, இது 2-ஆவது முறையாகும்.
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