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ஸ்ரீகாந்த், தன்வி முன்னேற்றம்; லக்ஷயா தோல்வி

சீனா மாஸ்டா்ஸ் பாட்மின்டன் போட்டியில் இந்தியாவின் கே.ஸ்ரீகாந்த், தன்வி சா்மா ஆகியோா் முதல் சுற்றில் வெற்றியடைந்தனா். பிரதான வீரரான லக்ஷயா சென் அதிா்ச்சித் தோல்வி கண்டாா்.

தன்வி சர்மா - கோப்புப் படம்

Published On :3 செப்டம்பர் 2026, 2:38 am IST

சீனா மாஸ்டா்ஸ் பாட்மின்டன் போட்டியில் இந்தியாவின் கே.ஸ்ரீகாந்த், தன்வி சா்மா ஆகியோா் முதல் சுற்றில் வெற்றியடைந்தனா். பிரதான வீரரான லக்ஷயா சென் அதிா்ச்சித் தோல்வி கண்டாா்.

ஆடவா் ஒற்றையரில், கே.ஸ்ரீகாந்த் 21-16, 21-15 என்ற கேம்களில், சீன தைபேவின் சி யு ஜென்னை 35 நிமிஷங்களில் வீழ்த்தினாா். லக்ஷயா சென் 14-21, 7-21 என்ற நோ் கேம்களில், கனடாவின் விக்டா் லாயிடம் அதிா்ச்சித் தோல்வி கண்டாா். இந்த ஆட்டம் 38 நிமிஷங்களில் நிறைவடைந்தது.

மகளிா் ஒற்றையரில், தன்வி சா்மா 21-16, 21-17 என்ற கணக்கில் டென்மாா்க்கின் அமேலி ஷூல்ஸை 31 நிமிஷங்களில் வெளியேற்றினாா். தேவிகா சிஹக் 18-21, 15-21 என பல்கேரியாவின் கலோயனா நல்பன்டோவாவிடம் தோல்வி கண்டாா். இந்த ஆட்டம் 39 நிமிஷங்களில் நிறைவடைந்தது.

ஆடவா் இரட்டையரில், போட்டித்தரவரிசையில் 4-ஆம் இடத்திலிருக்கும் சாத்விக்சாய்ராஜ் ராங்கிரெட்டி/சிராக் ஷெட்டி கூட்டணி 21-11, 21-16 என்ற கணக்கில், மலேசியாவின் ஜுனைதி ஆரிஃப்/காங் காய் ஜிங் ஜோடியை 40 நிமிஷங்களில் சாய்த்தது.

கலப்பு இரட்டையரில், துருவ் கபிலா/தனிஷா கிராஸ்டோ இணை 21-8, 21-9 என்ற நோ் கேம்களில், தாய்லாந்தின் டான்கிட் சேஹெங்/டான்ரக் சேஹெங் கூட்டணியை 24 நிமிஷங்களில் எளிதாக வென்றது.

எனினும், ரோஹன் கபூா்/ருத்விகா ஷிவானி ஜோடி 16-21, 18-21 என, சீன தைபேவின் வு குவான் ஜுன்/லீ சியா சின் கூட்டணியிடம் 34 நிமிஷங்களில் தோல்வி கண்டது.

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