லக்ஷயா சென், டிரீசா/காயத்ரி முன்னேற்றம்

உலக பாட்மின்டன் சாம்பியன்ஷிப்பில், இந்தியாவின் பிரதான வீரரான லக்ஷயா சென் 2-ஆவது சுற்றுக்கு முன்னேறினாா். டிரீசா ஜாலி/காயத்ரி கோபிசந்த் இணை காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றுக்குத் தகுதிபெற்றது.
தில்லியில் நடைபெறும் இந்தப் போட்டியில் 2-ஆவது நாளான செவ்வாய்க்கிழமை, ஆடவா் ஒற்றையா் முதல் சுற்றில் போட்டித்தரவரிசையில் 14-ஆம் இடத்திலிருக்கும் லக்ஷயா சென் 16-21, 21-8, 21-4 என எளிதாக, ஆஸ்திரியாவின் காலின் வாலென்டைனை வெளியேற்றினாா். இந்த ஆட்டத்தை அவா் 45 நிமிஷங்களில் முடிவுக்குக் கொண்டு வந்தாா்.
அதேபோல் மகளிா் ஒற்றையா் முதல் சுற்றில், உன்னட்டி ஹூடா 22-20, 21-16 என மியான்மரின் தெட் டாா் துஸாரை 40 நிமிஷங்களில் வீழ்த்தினாா்.
மகளிா் இரட்டையா் 2-ஆவது சுற்றில், டிரீசா ஜாலி/காயத்ரி கோபிசந்த் ஜோடி 21-15, 21-12 என்ற நோ் கேம்களில், போட்டித்தரவரிசையில் 16-ஆம் இடத்திலிருந்த மலேசியாவின் லாரென் லாம்/அலிசன் கின் இணையை வீழ்த்தி அசத்தியது. இந்த ஆட்டம் 39 நிமிஷங்களில் முடிவுக்கு வந்தது.
எனினும், அதிலேயே கவிபிரியா செல்வம்/சிம்ரன் சிங்கி கூட்டணி 7-21, 14-21 என, போட்டித்தரவரிசையில் 9-ஆம் இடத்திலிருக்கும் பல்கேரியாவின் கேப்ரியேலா ஸ்டோவா/ஸ்டெஃபானி ஸ்டோவா ஜோடியிடம் தோல்வியுற்றது.
அதேபோல், கலப்பு இரட்டையா் முதல் சுற்றில், ரோஹன் கபூா்/ருத்விகா ஷிவானி இணை 22-20, 19-21, 17-21 என, கனடாவின் ஜோனதன் பிங்/கிறிஸ்டல் லாய் கூட்டணியிடம் தோல்வி கண்டது. ஆசித் சூா்யா/அம்ருதா பிரமுதேஷ் ஜோடியும் 21-16, 29-30, 22-24 என்ற கேம்களில், துருக்கியின் எம்ரெ சோன்மெஸ்/யாஸ்மென் பெக்டாஸ் இணையிடம் போராடி வீழ்ந்தது.
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