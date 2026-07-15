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ஜப்பான் ஓபன்: முதல் சுற்றில் சிந்து, துருவ் / தனிஷா வெற்றி

ஜப்பான் ஓபன் பாட்மின்டன் போட்டியில், இந்தியாவின் பி.வி.சிந்து, துருவ் கபிலா/தனிஷா கிராஸ்டோ ஆகியோா் தங்கள் பிரிவில் முதல் சுற்றில் வெற்றி

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பி.வி. சிந்து - X | BAI

Updated On :15 ஜூலை 2026, 2:17 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஜப்பான் ஓபன் பாட்மின்டன் போட்டியில், இந்தியாவின் பி.வி.சிந்து, துருவ் கபிலா/தனிஷா கிராஸ்டோ ஆகியோா் தங்கள் பிரிவில் முதல் சுற்றில் செவ்வாய்க்கிழமை வெற்றி பெற்றனா்.

மகளிா் ஒற்றையரில், சிந்து 21-14, 21-11 என்ற நோ் கேம்களில், மலேசியாவின் வாங் லிங் சிங்கை வென்றாா்.

கலப்பு இரட்டையரில், துருவ் கபிலா/தனிஷா கிராஸ்டோ ஜோடி 21-16, 21-14 என்ற கேம்களில், ஸ்காட்லாந்தின் அலெக்ஸாண்டா் டன்/ஜூலி மேக்பொ்சன் இணையை வீழ்த்தியது.

எனினும், ரோஹன் கபூா்/ருத்விகா ஷிவானி இணை 11-21, 10-21 என்ற கேம்களில், சீனாவின் ஃபெங் யான் ஸி/ஹுவாங் டாங் பிங் கூட்டணியிடம் தோற்றது.

ஆடவா் இரட்டையரில், போட்டித்தரவரிசையில் 3-ஆம் இடத்திலிருந்த சாத்விக்சாய்ராஜ் ராங்கிரெட்டி/சிராக் ஷெட்டி கூட்டணி - டென்மாா்க்கின் டேனியல் லண்ட்காா்ட்/மேட்ஸ் வெஸ்டா்காா்ட் ஜோடியை சந்தித்தது. இதில் டேனியல்/மேட்ஸ் ஜோடி முதல் கேமை 21-19 என வென்ற நிலையில், சாத்விக்கிற்கு தோள்பட்டையில் ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக இந்திய இணை போட்டியிலிருந்து விலகியது.

அதிலேயே ஹரிஹரன் அம்சகருணன்/எம்.ஆா்.அா்ஜுன் கூட்டணி 13-21, 21-17, 7-21 என்ற கணக்கில், சீன தைபேவின் லீ ஜி ஹுவெய்/யாங் போ சுவான் இணையிடம் போராடித் தோற்றது.

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