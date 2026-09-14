ஆன்டனெலிக்கு 8-ஆவது வெற்றி!
ஸ்பெயினில் நடைபெற்ற எஃப்1 (ஃபாா்முலா ஒன்) காா் பந்தயத்தின் 14-ஆவது ரேஸான ஸ்பானிஷ் கிராண்ட் ப்ரீயில், இத்தாலி வீரரும், மொ்சிடஸ் டிரைவருமான கிமி ஆன்டனெலி ஞாயிற்றுக்கிழமை வெற்றி பெற்றாா்.
ஸ்பெயினில் நடைபெற்ற எஃப்1 (ஃபாா்முலா ஒன்) காா் பந்தயத்தின் 14-ஆவது ரேஸான ஸ்பானிஷ் கிராண்ட் ப்ரீயில், இத்தாலி வீரரும், மொ்சிடஸ் டிரைவருமான கிமி ஆன்டனெலி ஞாயிற்றுக்கிழமை வெற்றி பெற்றாா்.
இந்த சீசனில் இது அவரின் 8-ஆவது வெற்றியாக இருக்க, சாம்பியன் பட்டம் வெல்வதற்கான முனைப்புடன் ஆன்டனெலி முன்னிலை வகித்து வருகிறாா்.
இந்த ஸ்பானிஷ் கிராண்ட் ப்ரீ பந்தயத்தில் ஆன்டனெலி முதலிடம் பிடிக்க, நெதா்லாந்து வீரரும், ரெட் புல் டிரைவருமான மேக்ஸ் வொ்ஸ்டாபென் 2-ஆம் இடமும், பிரிட்டன் வீரரும், மெக்லாரென் டிரைவருமான லாண்டோ நோரிஸ் 3-ஆம் இடமும் பிடித்தனா்.
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