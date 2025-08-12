கிரிக்கெட்

4 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு டி20யில் அலெக்ஸ் கேரி..!

ஆஸ்திரேலிய வீரர் அலெக்ஸ் கேரி குறித்து...
அலெக்ஸ் கேரி
அலெக்ஸ் கேரிகோப்புப் படம்
Published on
Updated on
1 min read

ஆஸ்திரேலிய வீரர் அலெக்ஸ் கேரி நான்கு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு டி20 கிரிக்கெட்டில் கம்பேக் அளித்துள்ளார்.

தெ.ஆ. அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது டி20 போட்டியில் அலெக்ஸ் கேரி விளையாடி வருகிறார்.

கடைசியாக கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு ஆஸி. அணிக்காக டி20யில் விளையாடினார்.

அலெக்ஸ் கேரி தனது 38 சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் 233 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்துள்ளார்.

டெஸ்ட் போட்டிகளில் சிறப்பாக செயல்பட்டுவரும் கேரி டி20யில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவாரா எனப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.

இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆஸி. பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது. இந்தப் போட்டியில் அற்புதமான ஸ்டம்பிங் ஒன்றை செய்தார்.

தெ.ஆ. அணி 11.2 ஓவர்களில் 106/3 ரன்கள் எடுத்துள்ளது. டெவால்டு ப்ரீவிஸ் அரசதம் கடந்துள்ளார்.

Summary

Australian player Alex Carey has made a comeback to T20 cricket after four years.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

Australia
T20 cricket
Alex Carey

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com