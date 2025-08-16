கடைசி டி20யில் ஆஸி. பந்துவீச்சு: அணியில் 3 மாற்றங்கள்!

தென்னாப்பிரிக்கா உடனான 3-ஆவது மற்றும் கடைசி டி20யில் டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலியா பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளது.
ஆஸி.க்கு சுற்றுப் பயணம் செய்துள்ள தெ.ஆ. 3 டி20, 3 ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடுகிறது.
இரண்டு டி20 போட்டிகளில் 1-1 என சமநிலையில் இருப்பதால் கடைசி டி20 போட்டியில் இரு அணிகளுமே மாற்றங்கள் செய்துள்ளன.
குறிப்பாக, தொடரை வெல்லும் முனைப்பில் ஆஸி. அணி 3 மாற்றங்களைச் செய்துள்ளது.
ஆஸி. அணியில் 3 மாற்றங்கள்: இங்லீஷ், ஆரோன் ஆர்டி, நாதன் எல்லீஸ் இணைந்துள்ளார்கள்.
தெ.ஆ. அணியில் ஒரு மாற்றம்: செனுரன் முத்துசாமி இணைந்துள்ளார்.
தென்னாப்பிரிக்க அணி 5 ஓவர்கள் முடிவில் 2 விக்கெட்டுகளை இழந்து 39 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.
ரியான் ரிக்கல்டன், டெவால்டு பிரெவிஸ் விளையாடி வருகிறார்கள்.
அதிரடியாக விளையாடிய லுஹான் டி பிரிட்டோரியஸ் 15 பந்துகளில் 24 ரன்கள் எடுத்து எல்லீஸ் வீசிய பந்தில் ஆட்டமிழந்தார்.
