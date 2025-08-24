கிரிக்கெட்

21-1: சாதனையை முறியடித்த மிட்செல் மார்ஷ்!

மிட்செல் மார்ஷின் வித்தியாசமான சாதனை குறித்து...
Mitchell Marsh
மிட்செல் மார்ஷ்JONO SEARLE
Published on
Updated on
1 min read

ஆஸ்திரேலிய கேப்டன் மிட்செல் மார்ஷ் தனது சொந்த சாதனையை முடிவுக்குக் கொண்டுவந்துள்ளார்.

தொடர்ச்சியாக 21 முறை டாஸ் வென்று பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துவந்த மிட்செல் மார்ஷ் தற்போது முதல்முறையாக பேட்டிங்கை தேர்வு செய்துள்ளார்.

மிட்செல் மார்ஷ் ஆஸ்திரேலிய டி20 அணிக்கு கேப்டனாக செயல்பட்டு வருகிறார்.

பாட் கம்மின்ஸ் தற்காலிக ஓய்வில் இருப்பதால் ஒருநாள் அணிக்கும் கேப்டனாக செயல்பட்டு வருகிறார்.

இதுவரை, 21 முறையாக கேப்டனாக டாஸ் வென்று பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தவர். இன்று முதல்முறையாக பேட்டிங்கை தேர்வு செய்துள்ளார்.

இதன்மூலம் அவரது தொடர்ச்சியான சாதனையை முடிவுக்குக் கொண்டு வந்துள்ளார்.

டி20 தொடரை வென்ற ஆஸி. ஒருநாள் தொடரை இழந்துள்ளது. கடைசி ஒருநாளில் 105 ரன்களுடன் பேட்டிங் செய்து வருகிறது.

Summary

Mitch Marsh has won the toss and chosen to... bat first! His streak of choosing to field first 21-straight times comes to an end.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

Australia
Mitchell Marsh
toss
winning streak

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com