அதிவேகமாக சதமடித்த கேமரூன் கிரீன்..! மேக்ஸ்வெல் முதலிடம்!

ஆஸி. வீரர் கேமரூன் கிரீன் நிகழ்த்திய சாதனை குறித்து...
Cameron Green
கேமரூன் கிரீன்படம்: கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா
ஆஸி. வீரர் கேமரூன் கிரீன் குறைவான பந்துகளில் சதமடித்த இரண்டாவது ஆஸி. வீரர் என்ற சாதனையை நிகழ்த்தியுள்ளார்.

அதிரடியாக விளையாடிய கிரீன் கடைசி வரை ஆட்டமிழக்காமல் 55 பந்துகளில் 118* ரன்கள் எடுத்தார்.

முதலில் பேட்டிங் செய்த ஆஸி. அணி 431/ ரன்கள் குவித்தது. அதிகபட்சமாக டிராவிஸ் ஹெட் 142 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார்.

ஆஸி. சார்பில் டிராவிஸ் ஹெட் (142), மிட்செல் மார்ஷ் (100), கேமரூன் கிரீன் (118*) சதமடித்து அசத்தினார்கள்.

ஆஸி. சார்பில் அதிவேகமாக சதமடித்தவர்கள்

40 பந்துகளில் சதம் - மேக்ஸ்வெல் - 2023

47 பந்துகளில் சதம் - கேமரூன் கிரீன் - 2025

51 பந்துகளில் சதம் - மேக்ஸ்வெல் - 2015

57 பந்துகளில் சதம் - ஜேம்ஸ் ஃபால்க்னர் - 2013

59 பந்துகளில் சதம் - டிராவிஸ் ஹெட் - 2023

