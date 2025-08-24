கூப்பர் கானோலி 5 விக்கெட்டுகள்: 276 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஆஸி. வெற்றி!

தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான கடைசி ஒருநாள் போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணி 276 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வென்றது.
ஆஸ்திரேலிய பந்துவீச்சாளர் கூப்பர் கானோலி 5 விக்கெட்டுகள் எடுத்து அசத்தினார்.
கடைசி போட்டியில் ஆஸி. பேட்டிங் செய்து 420 ரன்கள் குவித்தது. ஆஸி. சார்பில் டிராவிஸ் ஹெட் (142), மிட்செல் மார்ஷ் (100), கேமரூன் கிரீன் (118*) சதமடித்து அசத்தினார்கள்.
அடுத்து விளையாடிய தெ.ஆ. அணி 24.5 ஓவரில் 155 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. அதிகபட்சமாக டெவால்டு பிரெவிஸ் 49 ரன்கள் எடுத்தார்.
ஆஸி. சார்பில் கானோலி 5, பிராட்லெட், அப்பாட் தலா 2, ஸாம்பா 1 விக்கெட்டும் எடுத்தார்கள்.
டி20 தொடரை ஆஸி. 2-1 என வெல்ல, ஒருநாள் தொடரில் 2-1 என தெ.ஆ. வென்றது.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.