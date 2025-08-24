கிரிக்கெட்

2 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு முதல்முறை... ஆஸி. பேட்டிங்கில் கம்பேக்!

ஒருநாள் போட்டிகளில் ஆஸி. நிகழ்த்திய கம்பேக் குறித்து...
Travis Head hitting the ball boundry.
டிராவிஸ் ஹெட் பந்தினை பவுண்டரிக்கு அடிக்கிறார்... படம்: ஏபி
Published on
Updated on
1 min read

தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான கடைசி ஒருநாள் போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணி சிறப்பாக விளையாடி வருகிறது.

கடைசியாக விளையாடிய 24 ஒருநாள் போட்டிகளில் செய்யாத ஒன்றினை இந்தப் போட்டியில் நிகழ்த்தியுள்ளது.

தொடக்க வீரர்களின் பார்ட்னர்ஷிப் முதல்முறையாக 100-க்கும் அதிகமாக எடுத்துள்ளார்கள்.

கடைசிய ஒருநாள் உலகக் கோப்பை 2023-இல் நியூசிலாந்திற்கு எதிராக ஆஸி. அணி தொடக்க வீரர்களின் பார்ட்னர்ஷிப் 175-ஆக இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

தற்போது, ஆஸி. அணி 19 ஓவர்கள் முடிவில் 142 ரன்கள் குவித்துள்ளது.

டிராவிஸ் ஹெட் 86, மிட்செல் மார்ஷ் 46 ரன்களுடன் விளையாடி வருகிறார்கள்.

Summary

First 100-plus opening stand for Australia in the last 24 ODI innings. The last (175 runs) came against New Zealand at Dharamshala in CWC 2023.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

Australia
opening partnership
ODI cricket

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com