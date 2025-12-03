கிரிக்கெட்

ஐசிசி தரவரிசை: 4 வது இடத்துக்கு முன்னேறிய விராட் கோலி.. முதலிடத்தில் ரோஹித் சர்மா!

ஐசிசி ஒருநாள் தரவரிசையில் இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீரர் விராட் கோலி 4-வது இடத்துக்கு முன்னேறியுள்ளதைப் பற்றி...
விராட் கோலி - ரோஹித் சர்மா.படம்: ஏபி
Updated on
2 min read

ஐசிசி ஒருநாள் தரவரிசையில் இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீரர் விராட் கோலி 4-வது இடத்துக்கு முன்னேறியுள்ளார்.

சர்வதேச கிரிக்கெட் ஆடவர் போட்டிக்கான தரவரிசைப் பட்டியல் வாரந்தோறும் புதன்கிழமை வெளியிடப்படுவது வழக்கம். அதன்படி, இந்த வாரத்துக்கான ஒருநாள் தரவரிசைப் பட்டியல் இன்று (டிச.3) வெளியிடப்பட்டது.

விராட் கோலி

அதன்படி, இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள தென்னாப்பிரிக்க அணி ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இந்தத் தொடரில் சிறப்பாக விளையாடியவர்களின் அடிப்படையில் ஐசிசி தரவரிசை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

ராஞ்சியில் நடைபெற்ற தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான முதல் போட்டியில் 135 ரன்கள் குவித்து அசத்திய இந்திய வீரர் விராட் கோலி, ஒரு இடம் முன்னேறி நான்காவது இடத்தைப் பிடித்துள்ளார்.

அதேவேளையில், காயம் காரணமாக இந்தத் தொடரில் பங்கேற்காத இந்திய அணியின் பிரதான கேப்டன் ஷுப்மன் கில் இரு இடம் சரிந்து 5-வது இடத்துக்கு வந்துள்ளார். இவர்களைத் தவிர்த்து மற்ற வீரர்கள் அனைவரும் அதே நிலையில் தொடர்கின்றனர்.

ஐசிசி ஒரு நாள் பேட்டர்களுக்கு தரவரிசைப் பட்டியல்

  1. ரோஹித் சர்மா - 783 புள்ளிகள்

  2. டேரில் மிட்செல் - 766 புள்ளிகள்

  3. இப்ராஹிம் ஜத்ரன் - 764 புள்ளிகள்

  4. விராட் கோலி - 751 புள்ளிகள்

  5. ஷுப்மன் கில் - 738 புள்ளிகள்

  6. பாபர் அசாம் - 722 புள்ளிகள்

  7. ஹாரி டெக்டர் - 708 புள்ளிகள்

  8. ஷாய் ஹோப் - 701 புள்ளிகள்

  9. ஷ்ரேயஸ் ஐயர் - 693 புள்ளிகள்

  10. சரித் அசலங்கா - 690 புள்ளிகள்

ரோஹித் சர்மாவுடன் குல்தீப் யாதவ்.

பந்துவீச்சாளர்களில் இந்தியாவின் குல்தீப் யாதவ், தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான போட்டியில் 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியதன் மூலம் ஒரு இடம் உயர்ந்து 641 புள்ளிகளுடன் 6 வது இடத்துக்கு முன்னேறியுள்ளார்.

சைம் அயூப்

இலங்கை, பாகிஸ்தான், ஜிம்பாப்வே அணிகள் டி20 முத்தரப்பு தொடரில் விளையாடி வருகின்றன. அதில், சிறப்பாக விளையாடிய பாகிஸ்தான் வீரர் சைம் அயூப் முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளார்.

10,48,576-ல் ஒருமுறை.! 20 வது முறையாக இந்திய அணிக்கு அதிர்ஷ்டமில்லாத ‘டாஸ்’.!
Summary

Kohli closes in on top ranking, Pakistan star returns to No.1

