கிரிக்கெட்

தில்லி கேபிடல்ஸில் இணைந்த பென் டக்கெட்!

இங்கிலாந்து அணியின் தொடக்க ஆட்டக்காரர் பென் டக்கெட் தில்லி கேபிடல்ஸ் அணியால் ஏலத்தில் எடுக்கப்பட்டார்.
Ben duckett
பென் டக்கெட்படம் | தில்லி கேபிடல்ஸ் (எக்ஸ்)
Updated on
1 min read

இங்கிலாந்து அணியின் தொடக்க ஆட்டக்காரர் பென் டக்கெட் தில்லி கேபிடல்ஸ் அணியால் ஏலத்தில் எடுக்கப்பட்டார்.

ஐபிஎல் மினி ஏலம் அபுதாபியில் இன்று (டிசம்பர் 16) விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. அணிகள் ஆர்வத்துடன் தங்களுக்குத் தேவையான வீரர்களை ஏலத்தில் எடுத்து வருகின்றனர்.

இங்கிலாந்து அணியின் தொடக்க ஆட்டக்காரரான பென் டக்கெட் தில்லி கேபிடல்ஸ் அணியால் ரூ. 2 கோடிக்கு ஏலத்தில் எடுக்கப்பட்டார்.

இதையும் படிக்க: மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் இணைந்த குயிண்டன் டி காக்!

Summary

England opener Ben Duckett was bought by the Delhi Capitals team in the auction.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

Delhi Capitals
IPL Auction
ben duckett

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com