தில்லி கேபிடல்ஸில் இணைந்த பென் டக்கெட்!

இங்கிலாந்து அணியின் தொடக்க ஆட்டக்காரர் பென் டக்கெட் தில்லி கேபிடல்ஸ் அணியால் ஏலத்தில் எடுக்கப்பட்டார்.
ஐபிஎல் மினி ஏலம் அபுதாபியில் இன்று (டிசம்பர் 16) விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. அணிகள் ஆர்வத்துடன் தங்களுக்குத் தேவையான வீரர்களை ஏலத்தில் எடுத்து வருகின்றனர்.
இங்கிலாந்து அணியின் தொடக்க ஆட்டக்காரரான பென் டக்கெட் தில்லி கேபிடல்ஸ் அணியால் ரூ. 2 கோடிக்கு ஏலத்தில் எடுக்கப்பட்டார்.
